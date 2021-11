Geschreven op 8-11-2021 - Erik van Erne. Geplaatst in Duurzaam

Met duurzaamheid steeds vaker hoog in het vaandel bij consument, bedrijfsleven en de politiek, wordt er wereldwijd veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar wat dit betekent voor ons voedselsysteem.

Uit deze onderzoeken blijkt dat er nog behoorlijk wat veranderingen nodig zijn in onze manier van produceren en consumeren, voordat wij de hele wereld in 2050 kunnen voorzien van gezond en duurzaam voedsel.

Een voedselaanbod dat geproduceerd wordt binnen de grenzen van één aarde. Een lastige opgave, maar het kán wel!

Met kleine veranderingen op het bord kun je al bijdragen aan een positieve verandering voor de wereld. Met onze slimme tools en persoonlijk advies helpen wij jou bij het duurzamer en gezonder maken van je voedselaanbod.

Werk jij bij een gemeente en willen jullie het voedselaanbod in jullie gemeente verduurzamen en gezonder maken? Zoeken jullie een manier om het goede voorbeeld te geven aan inwoners? Greendish kan hier op grote schaal in ondersteunen. Wij weten restaurants en bedrijven te motiveren en te begeleiden. Samen brengen we jaarlijks de gezamenlijke impact van jouw gemeente in kaart. Zo kun je je als duurzame gemeente onderscheiden.

Greendish, onze naam zegt het eigenlijk al. Duurzame en gezonde voeding voor iedereen en overal beschikbaar maken. Dat is onze missie. Wij geloven dat we deze grote verandering kunnen realiseren door kleine veranderingen op het bord.

De dreigende klimaatverandering en stijgende behoefte aan voedsel motiveert ons de verandering in gang te zetten die nodig is voor de gezondheid van de aarde en onze toekomst. Omdat vaak de gedachte heerst dat duurzaam en gezond eten duur, moeilijk en niet lekker is, laten wij graag zien dat het ook anders kan.

Door professionals in de food sector te ondersteunen én te motiveren de best mogelijke voedselkeuzes te maken, realiseren wij kleine veranderingen op het bord die grote impact hebben. Zo zetten we in op meer plantaardig eten, gecertificeerde producten inkopen en het reduceren van voedselverspilling, zonder de marge en gasttevredenheid uit het oog te verliezen. Daarbij maken wij, samen met de food professionals, zowel de samenleving als de wereld om ons heen gezonder!

Op een biologische boerderij in Costa Rica ontdekte Joris (onze oprichter) hoe makkelijk en lekker vegetarische maaltijden zijn. Deze nieuwe ervaring inspireerde hem het roer volledig om te gooien. Na zijn burn-out zegde hij zijn baan als product & sales manager bij een commercieel bedrijf op en besloot hij zich volledig in te zetten voor een betere wereld.

Al snel besefte Joris dat voedsel het beste middel is om impact te maken op de wereld. Iedereen moet tenslotte eten en daarnaast is het huidige voedselsysteem (de manier waarop wij produceren en consumeren) onhoudbaar. Zijn doel: écht positieve impact maken door de onwetendheid over duurzaam en gezond eten de wereld uit te helpen.

Tijdens zijn traineeship “Verbeter de Wereld” hielp Joris in 2010 15 restaurants met de uitbreiding van het vegetarische aanbod op de menukaart, waarna hij in 2011 “Stichting Variatie op de Kaart” oprichtte. Hiermee organiseerde hij vijf jaar lang kookwedstrijden in 3-sterrenrestaurant de Librije met Jonnie Boer, waaraan honderden chef-koks meededen. Ook namen er meer dan 800 chefs deel aan verschillende workshops en trainingen en zette Joris in samenwerking met anderen de Vegetarische Restaurantweek en campagnes rondom duurzaam en gezond eten op, bedoeld om de gasten te verleiden een betere keuze te maken.

Om onderzoek te doen naar de beleving van gasten op het gebied van duurzaam en gezond eten werden meerdere wetenschappelijke studies opgezet in samenwerking met Wageningen Universiteit. Een deskundige partner, waar we nog steeds mee samenwerken.

Het inspireren van voedselaanbieders en hun gasten en de daarmee gepaard gaande bewustwording die ontstond, was nog niet voldoende om mensen echt in beweging te zetten. Om mensen te motiveren en gedragsverandering te realiseren, werden er gedragspsychologen aangetrokken die hard werkten aan praktische hulpmiddelen die de nodige handvatten bieden op weg naar een duurzamere en gezondere keuze.

Als gevolg van al deze mooie en innovatieve ontwikkelingen ontstond Greendish (2018). Een bedrijf met een frisse nieuwe naam en de missie wereldwijd alle keukens te vergroenen!

Inmiddels bestaat Greendish uit een multigedisciplineerd team, een groot partnernetwerk én staan er verschillende wetenschappelijke onderzoeken op onze naam. Hier zijn wij supertrots op en vol enthousiasme inspireren en motiveren wij anderen dan ook elke dag een kleine verandering op het bord te creëren. Want wij zijn ervan overtuigd dat we op die manier samen met jullie het verschil kunnen maken dat nodig is.