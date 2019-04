Geschreven op 22-4-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Duurzaam

Als je je huis wil verduurzamen, waar begin je dan? Wordt het isolatie, duurzame verwarming of toch zonne-energie? En welke expert kan je hierbij goed adviseren? Het aanbod is enorm.

HomeQgo introduceert de innovatieve woningscan en wijst je samen met Greenchoice de weg met snel, makkelijk, helder en gratis advies. Zo komt een duurzaam huis voor iedereen een beetje dichterbij.

Uit onderzoek van HomeQgo onder 5000 bezoekers op hun platform de afgelopen 3 maanden (Q1 2019) blijkt dat 62% van de bezoekers aangeeft dat energielasten besparen de belangrijkste reden is bij het verduurzamen van de woning. In januari was dat zelfs 70%, waarschijnlijk omdat toen de kranten vol stonden over de tariefsverhogingen voor met name gas. 20% van die bezoekers zegt dat van het gas af gaan hun belangrijkste doel is. Daarom gaat HomeQgo met ingang van 1 april 2019 samenwerken met groene energieleverancier Greenchoice om het verduurzamen van woningen nóg toegankelijker en betaalbaarder te maken.

Met de innovatieve woningscan van HomeQgo krijgen consumenten antwoord op hun vraag waar ze moeten beginnen met het verduurzamen van hun woning. Na het beantwoorden van enkele simpele vragen laat de online woningscan zien hoe energiezuinig het huis is en krijgt men advies over welke maatregelen het beste passen bij de woning. De online tool brengt kosten, opbrengsten en terugverdientijd overzichtelijk in beeld. Zo zien klanten direct het financiële voordeel. Pepijn Post, Managing Director van HomeQgo: “We bieden de snelste en makkelijkste weg naar de juiste oplossing voor het verduurzamen van een woning. HomeQgo is een platform dat woningeigenaren, installateurs, fabrikanten en consumenten efficiënt bij elkaar brengt. In dat spectrum is Greenchoice natuurlijk een geweldige aanvulling. Zij staan echt voor een vergroening van ons energieverbruik. We kijken er naar uit om samen de klanten van Greenchoice te gaan helpen.”

De afgelopen maanden nam de vraag vanuit de consument naar verduurzaming van hun huis enorm toe. Het nieuws rond het klimaatakkoord, de gestegen energieprijzen en de ophef over hoe we van het aardgas af kunnen komen speelt daarbij een grote rol. Er zijn zoveel mogelijkheden om je huis te verduurzamen, dat huiseigenaren hier wel wat hulp bij kunnen gebruiken. Hoe kies je de oplossing die voor jou de juiste is? Het aanbod aan technieken en installateurs is enorm. Goed kiezen is daarom belangrijk, want daardoor maak je jouw duurzaamheidsimpact het grootst, bespaar je het meeste geld en verdien je uiteindelijk je investering terug.

Na één druk op de knop scant HomeQgo je woning en krijg je binnen twee minuten een betrouwbaar advies waarin ook subsidiemogelijkheden en besparingen zijn meegenomen. Wat past het beste bij jouw huis? Je weet dan meteen of je het beste kunt beginnen met isolatie, duurzame verwarming of bijvoorbeeld zonne-energie. En wat de impact is. Dus: voer je huisadres in en ga aan de slag. Inmiddels hebben al meer dan 100.000 Nederlanders HomeQgo gebruikt.

HomeQgo wijst je niet alleen de weg in deze ondoorzichtige markt; het digitale platform heeft de beste producten en installateurs alvast voor je geselecteerd, zorgt voor een persoonlijke offerte én helpt je ook nog met de installatie. Paul van den Hout, mede-oprichter van HomeQgo: “Wij hebben al zeven jaar ervaring in deze markt. Afgelopen jaren hebben we de oplossingen van zonnepanelen tot warmtepompen gedigitaliseerd. Door de woningscan weet HomeQgo heel veel van je huis. Hierdoor kunnen onze it-platformen niet alleen een breed advies geven maar ook echt offertes op maat maken.” Dat zorgt ervoor dat je het beste advies en aanbod krijgt. “De keuze voor de consument waarin te investeren wordt zo eenvoudiger, de installateur kan efficiënter werken en de woningeigenaar betaalt een lagere prijs. Kortom: Zo halen wij de inefficiëntie uit de keten en is iedereen op de beste manier geholpen.”

Of je nu op zoek bent naar de juiste isolatievorm, zelf je energie wil opwekken of je verwarming wil verduurzamen, HomeQgo wijst je de weg.