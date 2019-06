Green Light District is een samenwerking van De Groene Grachten, NV Zeedijk, Gemeente Amsterdam, De Gezonde Stad, Rooftop Revolution, TU Delft en EIT Climate KIC. De centrale locatie van het district is het grachtenpand van de NV Zeedijk aan de Oudezijds Voorburgwal 136.

Green Light District wil een belangrijke bijdrage leveren aan het verduurzamen van Amsterdam. Niet wachten tot de warmtenetten via de randen de stad zullen voorzien van warmte. Juist beginnen met de grootste uitdagingen in de monumentale binnenstad. Het Green Light District als groen hart van de stad, waar we met elkaar een slimme route uitstippelen naar een duurzame en toekomstbestendige stad, met behoud van monumentale waarden. “Want als verduurzamen hier kan, dan kan het overal!”, aldus Wubbo Ockels.