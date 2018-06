Geschreven op 20-6-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Duurzaam

Na twintig jaar van ontwikkelingen en voerproeven is grasraffinage onder de naam GRASSA! nu praktijkrijp.

Veeteelt Gras TV maakte onlangs een filmpje, over hoe het bewerken van gras zorgt voor diverse productstromen die gezamenlijk meer waard zijn dan enkel gras.

GRASSA! wil dat de wereld overgaat op een duurzamer voedingsconcept, voor dier en mens. Voeding die gezond is, maar waarvan de ingrediënten niet van ver aangevoerd hoeven te worden.

Dat kan met bioraffinage, door méér te halen uit gras en gewas. Zo kunnen met dezelfde hoeveelheid gras en gewas meer monden gevoed worden: niet alleen die van koeien, maar ook kippen, varkens en zelfs mensen.

Bij bioraffinage worden groene grondstoffen verwerkt tot nieuwe, hoogwaardige producten: verschillende componenten worden gescheiden die apart meer waard zijn. Zo maakt bioraffinage het mogelijk om eiwitten uit onder meer gras beschikbaar te maken voor verschillende doeleinden. En dat biedt veel voordelen voor het milieu, voor de agrarische sector en voor de lokale economie.

Een belangrijk deel van het Nederlandse landbouwareaal bestaat uit grasland. Dat gras is grotendeels bestemd voor koeien, de enigen die dit gras met hun meerdere magen kunnen verteren. Dieren met één maag, zoals varkens, kippen en mensen, kunnen dat niet en zij moeten hun behoefte aan eiwitten op een andere manier invullen. Varkens bijvoorbeeld krijgen hoogwaardige eiwitten vooral binnen in de vorm van sojaschroot, dat geïmporteerd wordt uit Latijns-Amerika. Graseiwit heeft een vergelijkbare samenstelling als sojaschroot en is dus een prima sojavervanger áls het op een goede manier verwerkt wordt: met bioraffinage.

GRASSA! ontwikkelt en verkoopt (mobiele) raffinagemachines waarmee eigenaren van graslanden of andere groene reststromen het gewas kunnen raffineren en verwerken tot een lokaal inzetbaar product. Zo draagt GRASSA! bij aan de opwaardering van groene grondstoffen, aan een robuuster inkomen voor de agrarische sector en aan een oplossing voor de toenemende voedselschaarste.

