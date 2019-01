Duurzaam Geschreven op 24-1-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Studenten kunnen zich inschrijven voor de negende editie van Go Green in the City.

Er zijn twee manieren om deel te nemen: ofwel met een oplossing voor een door organisator Schneider Electric opgesteld energy management-probleem, ofwel met een geheel eigen probleem + oplossing. De deadline is 25 mei.

De Go Green in the City -wedstrijd nodigt studenten uit ideeën te delen om de toekomst te veranderen en een effectievere kant van duurzaamheid te tonen: de verbinding van sociale en milieueffecten met technologie en de zakenwereld.

In 2018 waren er 24.000 inschrijvingen van meer dan 3.000 universiteiten in 163 landen. Het Nederlands team van de TU Delft bereikte de Europese halve finales met hun EcoAssist concept. Dit concept had tot doel om de vraag naar en het aanbod van energie beter, efficiënter en goedkoper te regelen.

De categorieën van dit jaar zijn: Buildings of the Future; Plants of the Future; Grids of the Future; Sustainability and Access to Energy.

Deelnemers krijgen niet alleen de kans om invloed uit te oefenen op de digitale economie, maar ook om een internationale reis te winnen naar de Global Innovation Summit 2019 van Schneider Electric. Tijdens dit tweedaagse evenement op 2-3 oktober 2019 in Barcelona komen experts van Schneider Electric en leiders uit de industrie samen om inzichten en ideeën te delen over de uitdagingen en kansen van de digitale economie. Deelnemende studenten worden gekoppeld en begeleid door experts uit de sector met het uiteindelijke doel om bij Schneider Electric te werken.

Teams moeten bestaan uit twee studenten die zijn ingeschreven bij een businessstudie of technische opleiding.