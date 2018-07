Duurzaam Geschreven op 17-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Donderdag 11 oktober vindt het Get Connected jaarcongres plaats in het stationsgebied van Utrecht, met als hoogtepunt het plenaire programma in de Climate Planet; een grote wereldbol die tijdelijk op het vernieuwde Jaarbeursplein zal verschijnen.

In het stationsgebied in Utrecht vinden veel activiteiten en initiatieven plaats die bijdragen aan de Sustainable Development Goals. Al deze initiatieven komen voort uit de forse ambities van de regio Utrecht om een nog groenere, gezondere en slimmere regio te worden.

Dat is nodig, omdat Utrecht de komende tijd flink groeit. Tot 2040 komen er 155.000 inwoners bij en iedereen wil dat de regio leefbaar en gezond blijft. Een grote uitdaging, die Utrecht graag oppakt.

Architect, hoogleraar en stedenbouwkundige Winy Maas zal 11 oktober vanuit mondiaal perspectief zijn visie delen op gezonde verstedelijking, leefbaarheid en gebiedsontwikkeling. Maas is een van de oprichters van wereldwijd opererend architectenbureau MVRDV.

De Markthal in Rotterdam is slechts één van de toonaangevende projecten van MVRDV. De Eindhovense binnenstad ondergaat volgens de visie van Maas een metamorfose richting een Smart City. Daarnaast is Maas de ontwerper van de nieuwe toekomstplannen van de Jaarbeurs in Utrecht.

Antwoorden op de toenemende verstedelijking vertaalt Maas in architectuur en inrichting van steden. Een voorbeeld hiervan is het Barbapapa-project; huizen die zich aanpassen aan de ruimte die je nodig hebt. Een ander voorbeeld is de manier waarop Maas in zijn projecten de stad de natuur laat omarmen: The Green Dip.

