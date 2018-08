Duurzaam Geschreven op 16-8-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Op de laatste vrijdag van september vieren we jaarlijks wereldwijd duurzaam bosbeheer. Een belangrijke dag om stil te staan wat jij of jouw bedrijf/organisatie doet in het belang van de bossen en om daar mee naar buiten te treden.

De keuze voor FSC is belangrijk om wereldwijd bossen te behouden en daarmee klimaatverandering tegen te gaan. Op deze manier gaan we samen voor Forests For All Forever!

Of je nu FSC partner, certificaathouder, inkoper, of gebruiker bent: doe mee in de week van 28 september en besteed aandacht aan duurzaam bosbeheer. Bijvoorbeeld door de impact van toepassing van FSC-hout in een project te meten en daarover te communiceren. Maar wij hebben ook andere middelen ontwikkeld:

Communiceer over de keuze voor FSC. Laat FSC-producten of projecten zien aan klanten en andere relaties. Op de website, in een advertentie, in een nieuwsbrief, in presentaties, via Twitter, Facebook, LinkedIn en op Instagram. Laat je inspireren door de FSC Friday toolkit. Wij delen de FSC Friday activiteiten ook via onze eigen kanalen, houd deze dus in de gaten.

FSC Nederland publiceert in diverse vakbladen. Wil je meer aandacht voor de keuze voor FSC-hout in een specifiek project, dan doen wij graag mee. Voor de eerste vijf aanmeldingen van FSC-partners delen we in de kosten (voor een artikel of advertentie).

Discussiëren over de toepassing van hout, maar ook kennis opdoen over de waarde van duurzaam hout voor klimaat, bos en circulair bouwen. Dat is het recept van Tour door het Hout. In de week van FSC Friday, wordt op twee middagen een Tour door het Hout georganiseerd. Op 26 september in Lopik, gericht op GWW-projecten en op 27 september in Zoeterwoude met speciale aandacht voor de bouwsector. Meld je bij ons als je er bij wilt zijn.

Hoe zit het nou precies met FSC? Waarom is het belangrijk om te kiezen voor gecertificeerd tropisch hout? Wat is de waarde van het FSC-logo op je product? Collega’s uit het team van FSC Nederland komen langs om specifieke onderwerpen rond FSC verder toe te lichten. Interesse? Neem dan contact met ons op. Wil je zelf een presentatie houden over FSC? Dan hebben we mooie sheets die het verhaal vertellen.

De mooiste/beste/leukste actie verdient de houten FSC Friday wisselbeker.

