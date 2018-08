Duurzaam Geschreven op 5-8-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

” Demand quality, not just in the product you buy. But in the life of the person who made it.”

Wij geloven dat deze beroemde woorden van Orsola de Castro, co-founder van Fashion Revolution Day, woorden zijn om volgens te leven. Wij willen deze boodschap overbrengen aan de wereld.

Tijdens de zesde editie van Fair Fashion Festival Utrecht, op zaterdag 6 oktober 2018, zullen wij Fair Fashion samen vieren!

Na een geweldige vijfde editie, met meer dan 3.000 bezoekers, hebben wij nieuwe merken, sprekers en evenementen voor je klaarstaan dit jaar. Ook de locatie zal dit jaar anders zijn. Naast de Zaterdagse Bloemenmarkt, zal de prachtige Janskerk omgetoverd worden tot een werkelijk Fair Fashion Paradijs.



Een catwalk in het midden van een kerk, een markt met duurzame designers, sprekers over Fashion & Duurzaamheid en veel meer evenementen die je niet wilt missen. Simpelweg; de beste manier om een prachtige dag in de herfst door te brengen.

Het Fair Fashion Festival wordt georganiseerd door een kernteam van zes enthousiaste vrijwilligers. Wij zetten ons in voor een verandering in de kledingindustrie. We zijn ervan overtuigd dat met bewustwording van consumenten de grootste stap al is gezet. Mensen laagdrempelig in aanraking laten komen met iets waar ze normaal gesproken niets mee hebben: we willen laten zien dat fair fashion ook fashionable en betaalbaar kan zijn!

Tijdens de vijfde editie werd het team gevolgd door een camera! Zie hier hoe het er backstage aan toe gaat tijdens het Fair Fashion Festival en wat de vrijwilligers motiveert om zich voor dit evenement in te zetten.

Het Fair Fashion Festival is een initiatief van Young & Fair met steun van Fairtrade Gemeente Utrecht.

Young & Fair is hét Nederlandse platform voor jongeren geïnteresseerd en actief in de wereld van eerlijke handel. Wij streven ernaar om de kennis over eerlijke handel (via het fair trade concept) te vergroten en hiermee de markt voor fair trade producten te verruimen. Daarnaast zien wij een rol weggelegd voor Young & Fair om meer jongerenparticipatie te bereiken in de wereld van fair trade. Om dit te bereiken organiseren wij diverse educatieve activiteiten zoals lezingen en debatten over eerlijke handel, een meerdaagse masterclass over duurzame ontwikkeling (MDO) en het Fair Fashion Festival.

Utrecht is sinds eind 2010 een Fairtrade Gemeente. Deze eervolle titel geeft aan dat de plaatselijke gemeenschap al veel aandacht heeft voor fairtrade. Fairtrade Utrecht heeft als doel de Utrechtse economie en samenleving nog verder te verduurzamen. Dit doen wij door inwoners via onze online database te laten zien waar zij eerlijke producten kunnen kopen. Ook benaderen wij winkels, horeca en bedrijven om hen te wijzen op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Fairtrade Utrecht organiseert door het jaar heen tal van activiteiten. Hiermee brengen wij vraag en aanbod van fairtrade en duurzame producten in Utrecht bij elkaar.