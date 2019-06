Duurzaam Geschreven op 1-6-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Tweede Pinksterdag, maandag 10 juni, zal het Fair Fashion Festival in Groningen plaatsvinden, een initiatief van stichting Young & Fair.

Een dag die volledig in het teken staat van eerlijke en duurzame mode. Het festival is gratis toegankelijk!

Tijdens dit festival struin je heerlijk een middagje rond op de markt en zal je geïnspireerd raken tijdens de modeshow. Ook zijn er verschillende lezingen om te laten zien wat er allemaal mogelijk is op het gebied van mode en duurzaamheid en kan je zelf aan de slag gaan in het inloop atelier. En dit alles onder het genot van een hapje, drankje en heerlijke muziek. Hoe fair ga jij?

Young & Fair gelooft dat we door kennis te delen over duurzame consumptie, jongeren in staat stellen bewuster te consumeren. Dit doen wij via verschillende evenementen, social media en onze website, waarbij een positieve benadering voorop staat. Deze missie wordt uitgedragen en uitgevoerd door een enthousiaste groep vrijwilligers bestaande uit studenten en young professionals.

Later dit jaar staat het Fair Fashion Festival op het programma in Utrecht (oktober) en Rotterdam.