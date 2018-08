Duurzaam Geschreven op 29-8-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

De gemeente Utrecht gaat meer geld beschikbaar stellen voor het creëren van groene daken.

Al eerder werd er 50.000 euro gegeven aan pandeigenaren die graag een groen dak willen, de vraag blijkt echter zo hoog dat de gemeente daar nog meer geld voor vrijmaakt.

De 50.000 euro die dit jaar beschikbaar was, werd al gauw vergeven. Daar is in totaal 3.150 m2 aan groen dak voor gemaakt.

Omdat de subsidie snel op was wordt er voor dit jaar nogmaals 50.000 euro beschikbaar gesteld en voor volgend jaar 100.000 euro.

De gemeente ziet graag veel groene daken in de stad, in tegenstelling tot bouwwerken waar niks op groeit zijn deze daken speciaal ontwikkeld om mos, gras, kruiden of zelfs struiken en bomen te laten groeien. Pandeigenaren die zo’n dak willen kunnen bij de gemeente aankloppen voor een financiële bijdrage. De gemeente beschouwt deze groene constructies namelijk als goed voor de stad.

Het weer van afgelopen zomer heeft volgens de gemeente nogmaals duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is om in de stad voldoende groen en waterberging te hebben. Zulke groene daken zouden helpen om de gevolgen van extreme hitte en droogte te beperken. Groene daken leveren een bijdrage aan het klimaatbestendiger maken van de stad en daarom is tot eind 2018 nog eens 50.000 euro beschikbaar gesteld. Subsidie aanvragen kan weer vanaf donderdag 30 augustus.

De subsidieregeling Dak- en gevelgroen van de gemeente Utrecht is in 2011 ingesteld en in maart dit jaar verruimd zodat meer mensen er gebruik van kunnen maken. Dit zorgde voor meer aanvragen in de eerste helft van 2018. In totaal gaat het om een vergroening van een oppervlak van circa 3.150 m2.

Bewoners en bedrijven kunnen subsidie aanvragen voor een groen dak. De subsidie is alleen bedoeld voor daken van bestaande panden die groter zijn dan 20 m2 en dus niet voor nieuwbouw. Bewoners kunnen ook samen met de buren subsidie aanvragen om zo aan het minimale aantal m2 te komen. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de dikte en type vegetatie op het groene dak en de waterberging per vierkante meter.

