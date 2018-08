Geschreven op 24-8-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Duurzaam

De gemeente Amsterdam streeft naar meer groene daken in de stad en stelt hiervoor subsidie beschikbaar. Er is tot het einde van het jaar zelfs extra geld ter beschikking gesteld, zodat we nog meer aanvragen om subsidie kunnen honoreren.

De gemeente behandeld deze aanvragen per kwartaal. Dien uw aanvraag dus in vóór eind september, of vóór eind december. U kunt tot 50% van de te maken kosten terugkrijgen.

Bewoners, bedrijven, eigenaren en huurders (met toestemming van de eigenaar) kunnen allemaal subsidie aanvragen. Na ontvangst van subsidie, heeft u een jaar lang de tijd voor het aanleggen en de eindafrekening.