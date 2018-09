Geschreven op 6-9-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Duurzaam

Op 3 september verhuisde Eosta (ook bekend van het merk Nature & More) definitief naar een nieuw duurzaam bedrijfspand in Waddinxveen, bestaande uit hoofdkantoor en distributiecentrum. Eerder in juli verhuisde de logistiek al.

Met talloze duurzame en circulaire kenmerken en een ruime opzet is het een werkplek waarmee de MVO-koploper de deuren wagenwijd openzet voor de aanstormende nieuwe economie.

Als Europa’s leidende importeur en distributeur van biologische groente en fruit had Eosta na jaren van continue groei dringend behoefte aan meer ruimte. Enkele jaren terug begonnen de voorbereiding voor het ontwerp en de bouw van een nieuw pand. “Het gerealiseerde gebouw ademt warmte en menselijkheid en kan gezien worden als een fysieke uitdrukking van de kernwaarden van de onderneming: Authentiek, Samen, Maatschappelijk Verantwoord,” aldus directeur Volkert Engelsman.

De binnenhuisarchitectuur voegt zich op een organische manier om de bedrijfsprocessen en stimuleert (zelf)leiderschap, co-creatie en een innovatieve, duurzame ondernemingsprestatie. Kortweg Dream – Dance – Deliver, zoals dat bij Eosta genoemd wordt. In het hart van het kantoor bevindt zich een groot atrium, waar alle kantoorruimten op uitkomen. Daarmee fungeert het als grote centrale ontmoetingsplek. Een eyecatcher is de brede tribune-trap, die staat voor persoonlijke ontwikkeling en verbinding tussen maatschappelijk idealisme en commercieel realisme. Ofwel ‘where ecology meets economy’, de ondernemingsslogan.

Het gebouw is rijk aan ontmoetingsplaatsen, diverse met open haard, maar ook ruimtes waar medewerkers tot zichzelf kunnen komen met/door rust (powernaps) of meditatie (bibliotheek). Omdat alles draait om de mens, zijn verschillende ruimtes vernoemd naar inspirerende en bijzondere personen. Daaronder pioniers van de biologische landbouw en duurzaamheidsbeweging zoals Albert Howard, Rudolf Steiner, Eve Balfour, Ehrenfried Pfeiffer, Rachel Carson en Daniel Dunlop. Ook Nelson Mandela, de Sioux medicijnman Black Elk, VN secretaris generaal Dag Hammarskjöld en de overleden medewerker Erwin Paul ontbreken niet.

Het gebouw heeft een lange lijst circulaire en duurzame kenmerken. Zowel casco als inrichting hebben een materialenpaspoort. Daarin staan alle gebruikte grondstoffen geregistreerd zodat ze bij sloop zoveel mogelijk kunnen worden hergebruikt. Het dak van het distributiecentrum en de verpakkingshallen is volledig met zonnepanelen bedekt. Regenwater wordt ingezameld voor lokale bewatering van de tuinbouw.

Het hout in het kantoor is duurzaam Nederlands iepen, de systeemwanden en het isolatiemateriaal in de tussenmuren zijn circulair, een stenen wand is gemaakt uit gerecycled bouwpuin en wc-potten, de kantoorstoelen zijn van gerecycled kunststof. Er wordt hard gewerkt aan een natuurparadijs rondom en op het gebouw.

Het nieuwe gebouw heeft ook een onzichtbaar hart. Diep onder het gebouw, in de grond rust de grondsteen die vorig jaar werd geplaatst: een messing zonneschijf in een metalen dodecaëder. Hierop staan de kernwaarden van de onderneming en de spreuk: “Through the sun / From the earth / For man // May man / Become sun / For the earth”. Zo wordt uitdrukking gegeven aan dankbaarheid voor de geworden wereld en een appél gedaan aan de wordende mens om verantwoordelijkheid te nemen voor de nieuwe wereld.

Dit is de kern van waaruit Eosta sinds 1990 werkt, en op basis waarvan de landbouw, de samenwerking met telers en de productieketen, het duurzaamheidsbeleid, de kernwaarden, het 3D HR- en leiderschapsbeleid, het transparantiesysteem Nature & More, het model van de Duurzaamheidsbloem en de talloze grote duurzaamheidscampagnes zijn ingevuld.

Eosta heeft de inrichting in co-creatie met binnenhuisarchitect Ex Interiors en interieurbouwer Logge Circulair gerealiseerd. Om de circulaire aanpak economisch te borgen, zijn met de leveranciers contracten voor terugkoop en hergebruik opgesteld. Dankzij de samenwerking zet ABNAMRO nu een nieuw “Product As A Service” -team op om als eerste bank de instrumenten te gaan ontwikkelen die een werkelijk circulaire visie op eigenaarschap realiseerbaar maken.

Het 19.500m2 metende gebouw werd ontworpen door Thomas Rau en casco gerealiseerd door Systabo in opdracht van VolkerWessels Vastgoed. De afbouw en inrichting werd uitgevoerd door Ex Interiors in samenwerking met Logge Circulair.

Eosta – met Nature & More als leidend merk – werd in 1990 opgericht en groeide in 28 jaar tijd uit tot een leidende distributeur van biologische groente en fruit, met leveranciers in zes continenten en afzet in heel Europa, de VS en Hongkong. Oprichter Volkert Engelsman werd in 2017 gekozen tot Nr 1. In de Trouw Duurzame Top-100. In 2018 won Eosta de Koning Willem 1 Duurzaamheidsprijs.