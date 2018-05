Geschreven op 15-5-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Duurzaam

Gisteren vierden de initiatiefnemers van Energiecampus Leeuwarden samen met alle betrokkenen het officiële startsein voor de bouw van dit duurzame campusterrein.

Het plan is uniek in Friesland en heeft een duidelijke focus op duurzame energieoplossingen, circulariteit en kennisdeling: dé thema’s van de dag.

De Energiecampus Leeuwarden is hét corporate campusterrein binnen de gemeente Leeuwarden dat groene energie levert voor eigen gebruik en aan de stad Leeuwarden.

De locatie voor partijen die kennis delen en omzetten in experiment of productie op een goed landschappelijk ingepast campusgebied. Waar nieuwe technologieën op het gebied van duurzaamheid worden ontworpen, gemaakt, geëtaleerd en vermarkt.

Op 48 hectare op en rond de Schenkenschans richting Ritsumasyl bij Leeuwarden moet een groot centrum voor duurzame energie verrijzen. Een kennis- en ontwikkelcentrum waarin onderwijsinstellingen participeren en verder vooral innovatieve bedrijven op het gebied van duurzaamheid. In totaal is 20 hectare beschikbaar voor bedrijfsvestigingen.

In 2008 zijn de eerste plannen voor een Duurzaam Energiepark ontstaan. Deze visie is mede ontstaan door de aanwezige voormalige vuilstortplaats Schenkenschans in het plangebied. De locatie waar we vroeger al ons afval onder de grond stopten, gaat nu als voorbeeld dienen om te laten zien dat een campusterrein duurzaam kan zijn én energie kan leveren.

Of het nu gaat om kennis, educatie, productie, consumptie of het verwerken van reststoffen (tot energie). Alle plannen op Energiecampus Leeuwarden staan in het teken van het omzetten van kennis in praktijkschaal experiment, productie en groene energie opwekken geïntegreerd in een goed landschappelijk gebied met veel groen en water.

Uiteraard levert de realisatie van de Energiecampus Leeuwarden een aanzienlijke economische meerwaarde en werkgelegenheid op.

De eveneens in de Structuurvisie genoemde Keten van Duurzaamheid (kennis, experiment, productie en consumptie) wordt op de Energiecampus in praktijk gebracht.

Experimenten, innovaties, productie, educatie en recreatie ontmoeten elkaar op een ‘natuurlijke’ manier in dit corporate campus gebied.

In twee jaar tijd wordt voor 60 miljoen euro geïnvesteerd in de Energiecampus Leeuwarden. Het is daarmee het grootste infrastructurele project in Friesland van dit moment. Blikvanger van de Energiecampus wordt het Energie Kenniscentrum Leeuwarden, ofwel het Living Lab.

?

Zie ook: Camminghaburen in Leeuwarden Krijgt Restwarmte van FrieslandCampina – Welcome to The Village in Leeuwarden Toont Muts en Sjaal van Sigaretten Peuken by Isaac Monté