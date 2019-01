Licht Geschreven op 3-1-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Duurzaam

De gemeente Eindhoven maakt in 2019 en 2020 een grootschalige start met het verduurzamen van haar vastgoed. Doel is om CO2-uitstoot met 40% te verlagen ten opzichte van de huidige uitstoot van de panden.

De gemeente gaat in 125 van de 525 gemeentelijke gebouwen aan de slag met het plaatsen van zonnepanelen, het aanbrengen van isolatie en het vervangen van bestaande verlichting door LED-verlichting. De gemeenteraad moet begin 2019 nog wel instemmen met het plan.

Door het verdelen van de energiewinst – 90 procent voor de ingrepen en 10 procent voor de gebruikers – maken de gemeente de ingrepen betaalbaar en zorgt men anderzijds voor een positieve financiële prikkel voor de gebruikers. Er is 8,2 miljoen euro beschikbaar gemaakt.

De gemeente bezit ongeveer 525 panden. Voor een aantal panden bleek verduurzamen (nu) niet zinvol, omdat ze niet in bezit zijn van de gemeente (scholen) of omdat ze al verduurzaamd worden (zwembad de Tongelreep en IJssportcentrum). Wel gaat de gemeente met schoolbesturen in gesprek hoe er samen invulling kan worden gegeven aan de verduurzaming van schoolgebouwen.

De 125 geselecteerde panden zijn met name wijkcentra, sportaccommodaties en spilcentra. Hier is gekeken wat nodig is om ze te verduurzamen. In 2020 wordt gestart met de eerste fase waarin zonnepanelen, isolatie en LED-verlichting worden aangebracht. Het gaat om maatwerk per pand. Al eerder zijn hier slimme meters geplaatst. Het gaat in deze fase om maatregelen die zichzelf kunnen terugverdienen binnen hun levensduur.

Over de vervolgfase (fase 2), met onder meer het aardgasvrij maken van deze panden, wordt in 2020 een besluit genomen. Daarmee kan een CO2-reductie van zeker 95 procent gerealiseerd worden. In het coalitieakkoord is afgesproken dat hier dan geld voor beschikbaar komt.

Eindhoven zet stevig in op verduurzamen van de bebouwde omgeving, ook van vastgoed. Het coalitieakkoord Evenwicht & Energie, de Klimaatverordening 040 en de klimaatdoelen van Parijs onderschrijven deze ambitie. Zo is een duurzaamheidspact met de woningcorporaties gesloten om gezamenlijk het vastgoed te verduurzamen. Hiervoor wordt samengewerkt met partners in de stad, bijvoorbeeld de woningcorporaties, maar ook met schoolbesturen en andere eigenaren van (maatschappelijk) vastgoed, plus marktpartijen en kennisinstellingen. Door deze bundeling van kennis ontstaat samenwerking en innovatiekracht voor de langere termijn. Een netwerk-ecosysteem maakt een slimme manier van samenwerken mogelijk. Dit leidt mogelijk ook weer tot extra werkgelegenheid en subsidiekansen.