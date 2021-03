Geschreven op 12-3-2021 - Erik van Erne. Geplaatst in Duurzaam

Duurzaamheid speelt een belangrijke rol in onze samenleving. Meer en meer mensen besteden hier dan ook aandacht aan. Dit gebeurt niet alleen tijdens ons actieve leven, maar ook daarna.

Zo heeft een duurzame uitvaart de laatste jaren aan populariteit gewonnen. Dit houdt in dat steeds meer mensen ervoor kiezen om op een duurzame manier begraven te worden. Staat duurzaamheid bij jou ook hoog in het vaandel?

Dan is een duurzame uitvaart misschien ook wel één van jouw wensen. Wat dat betreft ben je hier aan het juiste adres. In deze tekst vertellen wij jou namelijk alles wat je moet weten over een duurzame uitvaart.

Wat is een duurzame uitvaart? Als je nog nooit van een duurzame uitvaart gehoord hebt, kun jij je hier mogelijk geen voorstelling van maken. Toch moet je niet te moeilijk denken. Er zijn namelijk al kleine dingen die een uitvaart duurzaam kunnen maken. Kies je bijvoorbeeld voor begraven? Dan kun je een tweedehands grafsteen overwegen. Dit is niet alleen goedkoper, maar ook een stuk duurzamer. Er hoeft immers geen nieuwe steen geproduceerd te worden.

Naast de grafsteen kun je ook naar de kleding kijken die de overleden persoon draagt. Als je een duurzame uitvaart wilt, kies je voor kleding die volledig biologisch afbreekbaar is. Dit is het geval bij kleren die voor 100 procent bestaan uit wol, zijde, linnen of biologisch katoen. Je kunt er ook voor kiezen om een overledene naakt te begraven, maar dit is niet wenselijk als je hem of haar wilt opbaren in een open kist.



Mogelijkheden duurzame uitvaart. Ben je enthousiast over een duurzame uitvaart? Dan wil je dit zelf misschien ook wel nadat je overleden bent. Net als bij een reguliere uitvaart moet je ook voor een duurzame uitvaart de nodige keuzes maken. Je hebt namelijk verschillende mogelijkheden voor wat betreft een duurzame uitvaart. Wij zetten er hieronder een aantal op een rijtje.



Duurzaam begraven (H3). Als je streeft naar een duurzame uitvaart kun je allereerst kiezen voor een begrafenis. Voor wat betreft duurzaam begraven zijn er vandaag de dag flink wat mogelijkheden. Zo kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om je op een natuurbegraafplaats te laten begraven. Op zo’n begraafplaats zijn de graven gesitueerd in een natuurlijke omgeving, zoals een bos of parkachtig landschap. Omdat een duurzame uitvaart steeds populairder wordt, bieden steeds meer begraafplaatsen de mogelijkheid tot duurzaam begraven aan.



Cremeren (H3). Bij cremeren denk je waarschijnlijk niet direct aan een duurzame uitvaart. Begrijpelijk, want bij zo’n uitvaart wordt de kist verbrand. Toch behoort dit wel degelijk tot de mogelijkheden. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor een uitvaartcentrum dat duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan. Daarnaast kun je duurzame keuzes maken voor de kist. Er zijn tegenwoordig namelijk milieuvriendelijke grafkisten. Cremeren is misschien niet zo duurzaam als begraven, maar je kunt zelf het nodige doen om er toch een duurzame uitvaart van te maken.



Resomeren (H3). Wanneer we het over een duurzame uitvaart hebben, mag resomeren niet ontbreken. Bij deze techniek worden lichamelijke resten onder een hoge temperatuur en verhoogde druk afgebroken. Hierbij wordt alkalische vloeistof gebruikt. Omdat er na resomeren enkel wit poeder overblijft, wordt dit ook wel bio-cremeren genoemd.

Vooralsnog is resomeren in Nederland alleen toegestaan bij dieren en niet bij mensen. In landen als Canada en de Verenigde Staten kunnen mensen al wel voor deze duurzame uitvaart kiezen. De kans is groot dat resomeren in de toekomst ook in Nederland mogelijk wordt. Kasja Ollongren, minister van Binnenlandse zaken, heeft namelijk aangegeven de wet voor resormeren te willen wijzigen.

Keuzes om een uitvaart duurzamer te maken. Een duurzame uitvaart gaat verder dan de keuze voor begraven, cremeren of resomeren. Je kunt namelijk ook enkele bewuste keuzes maken om het nog duurzamer te maken. Eerder in deze tekst haalden we al aan dat je voor een tweedehands grafsteen kunt kiezen. Door een overleden persoon op te baren in 100 procent biologisch afbreekbare kleding wordt een uitvaart ook al een stuk duurzamer.

Hier houdt het niet bij op, want je kunt nog genoeg andere keuzes maken met betrekking tot een duurzame uitvaart. Kies er bijvoorbeeld voor om de uitvaart zoveel mogelijk op één plek plaats te laten vinden. Hierdoor hoeven gasten niet naar verschillende locaties te rijden en dat zorgt voor minder CO2-uitstoot. Wil je een duurzame uitvaart toch op verschillende locaties plaats laten vinden? Kies dan voor locaties op loopafstand van elkaar. Je kunt er eventueel ook voor kiezen om minder mensen uit te nodigen. Dit zorgt voor minder verplaatsingen en dat heeft weer minder CO2-uitstoot tot gevolg.

Uitvaartverzekering voor duurzame uitvaart. Staat duurzaamheid bij jou hoog in het vaandel? Dan streef je waarschijnlijk ook naar een duurzame uitvaart. Om ervoor te zorgen dat jouw uitvaart zo verloopt als gepland, doe je er goed aan voor overlijden al het een en ander op papier te zetten. Dit helpt je direct om een inschatting te maken van de kosten van een duurzame uitvaart.

Om te voorkomen dat nabestaanden jouw duurzame uitvaart volledig uit eigen zak moeten betalen, doe je er goed aan een uitvaartverzekering af te sluiten. Met zo’n verzekering voorkom je namelijk dat nabestaanden opdraaien voor de kosten van jouw uitvaart. Zie je het nut van een uitvaartverzekering in? Sluit deze dan niet direct af, maar ga eerst uitvaartverzekeringen vergelijken. Zodoende betaal je niet onnodig veel voor jouw uitvaartverzekering.