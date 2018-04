Duurzaam Geschreven op 12-4-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Van woensdag 3 tot en met vrijdag 5 oktober 2018 is Nijmegen het toneel voor de tiende editie van EcoProcura, een toonaangevende internationale conferentie over duurzaam inkopen.

Inkoopprofessionals worden opgeroepen om bijdragen te leveren voor verschillende activiteiten tijdens het evenement.

Nijmegen is dit jaar gekozen als standplaats omdat de stad is uitgeroepen tot Europese Groene Hoofdstad van 2018.

De oproep voor bijdragen aan Ecoprocura is vanaf nu geopend. Juristen, inkopers, beleidsmakers en experts worden vooral aangemoedigd om bijdragen in te sturen. Ideeën kunnen tot 30 april 2018 worden aangeleverd.

2018 European Green Capital, the City of Nijmegen (Netherlands), ICLEI – Local Governments for Sustainability, the Government of the Netherlands, PIANOo and the European Commission are pleased to announce the 10th edition of the EcoProcura Conference on Sustainable, Circular and Innovation Procurement.

Join 400 other procurers, policy makers, businesses, researchers and international organisations to find out about European policy developments and international initiatives and share experiences on procurement tools, good practice, processes, research, projects and initiatives.