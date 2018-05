Geschreven op 30-5-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Duurzaam

Het klimaatbeleid is een hot topic. Willen we de opwarming van de aarde tot aanvaardbare limieten beperken, zal er binnen alle maatschappelijke sectoren moeten ingezet worden op emissiereducties.

Ondernemingen zullen daarbij een cruciale rol spelen, door hun eigen emissies terug te dringen maar ook als solution provider, door producten en diensten te leveren om emissies in andere maatschappelijke domeinen te beperken, op te slaan en te verwerken.

Een focus op innovatie en een competitief economisch kader blijft in elk scenario noodzakelijk om de ambitieuze klimaatdoelstellingen binnen bereik te brengen.

Voka en de Bond Beter Leefmilieu organiseren daarom op dinsdag 12 juni de gezamenlijke studiedag Economische Trajecten Naar Een Duurzaam 2050 om de bestaande best practices en trajecten naar een duurzame economie in 2050 in de kijker te zetten. Men wil inzicht geven in de bestaande en potentiële oplossingen om de broeikasgasuitstoot drastisch terug te dringen en de belangrijkste opportuniteiten en uitdagingen hierbij te belichten.

Daarbij worden in de voormiddag rondetafels georganiseerd voor de toelichting en bespreking van praktische cases uit het Vlaamse bedrijfsleven. In de namiddag voorzien we toelichtingen vanuit academische, politieke en economische hoek, gevolgd door een high-level debat. Afsluiten doen we met een drink en een netwerkmoment.