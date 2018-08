Duurzaam Geschreven op 2-8-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Bouwen-Klussen

Op het duurzame bedrijventerrein Ecofactorij is het Informatiecentrum Ecofactorij te vinden. De opvallende architectuur van het pand trekt de aandacht.

Een duurzaam gebouw met een zon PV –dak, isolatie met schapenwol, alleen FSC hout, airco op waterbasis (Statiq Cooling), biomassaketel, revolutionaire warmte- koudeopslag in het gebouw zelf, energiezuinig lichtplan en opslag regenwater op terrein.

Het informatiecentrum Ecofactorij is een initiatief van Sparkling Projects. Het informatiecentrum biedt huisvesting aan startende ondernemers en bedrijvennetwerken die kiezen voor een futuristische werkplek en een dito concept.

Verder kunnen Het Parkmanagement Ecofactorij en zijn leden gebruik maken van het informatiecentrum.

Informatiecentrum Ecofactorij gebruikt nul energie voor de koeling en verwarming van het gebouw. Zoutpanelen die zijn geïntegreerd in de vloer en de wanden regelen deze koeling en verwarming. De warmte van overdag wordt in het zout opgeslagen om ’s nachts het gebouw te verwarmen. En vice versa. Deze manier van koelen en verwarmen zorgt voor een constante temperatuur van 20 graden.

De verwarming en koeling via zout is niet de enige innovatie. Het pand heeft een gewaagd ontwerp en zit vol duurzame nieuwigheden. Alle verdiepingen zijn voorzien van gerecyclede vloerbedekking, op de begane grond ligt FSC parket. Het complete dak is voorzien van zonnepanelen. Informatiecentrum Ecofactorij heeft geen gasleidingen, een houtpelletkachel zorgt voor de verdere verwarming. Buiten is een van de eerste e?oplaadpunten van Apeldoorn. Om het pand ligt olivijn grind om CO2 af te vangen. Tenslotte kent het gebouw geen vaste verlichting, maar zelfregelbare lampen, in combinatie met het vele buitenlicht. Alle installaties in het gebouw kunnen via een Smart Phone worden aangestuurd. Kortom, het pand staat bol van de innovaties.