Geschreven op 13-1-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Duurzaam

Het is een van de belangrijkste thema’s van deze tijd en ook in 2020 zal er veel aandacht aan besteed worden: hoe kunnen we zo duurzaam mogelijk leven?

Iedereen moet daar op zijn of haar eigen manier invulling aan geven, maar tips zijn altijd welkom. En een van de beste tips is: doe eens wat meer vanuit huis!

Afval scheiden, niet meer met het vliegtuig, zo min mogelijk plastic gebruiken, biologische producten eten: er zijn tal van manieren waarop jij je steentje kan bijdragen aan een gezondere en schonere wereld. Een van de belangrijkste dingen om te onthouden is dat dingen die voor jou werken, niet automatisch ook voor anderen werken.

Ieder leeft zijn of haar leven immers op zijn of haar eigen manier, en daar moeten we respect voor hebben. Dat neemt niet weg dat er manieren zijn die iedereen gemakkelijk kan omarmen, met name als het gaat om duurzamer leven.

Een van de belangrijkste tips is om eens wat meer vanuit huis te doen. Of het nou gaat om werk of gezellige avondjes met vrienden: je bent meer tijd, geld en energie kwijt aan transport en andere, minder duurzame zaken dan dat je beseft. Een voorbeeld: als je een avondje uit gaat, bijvoorbeeld naar een café, een casino of een bioscoop, ga je meestal met de auto, de taxi of het openbaar vervoer, dat haast altijd wel vervuilt (dit telt uiteraard niet mee als je fietst). Tegelijkertijd kan je thuis Netflix opzetten, zelf een drankje opentrekken met vrienden of je spelletjes spelen op Bet777.

Als het lukt met je werk – je moet wel een mate van onafhankelijkheid krijgen van je baas – dan is het ook duurzamer om meer vanuit huis te werken. Het scheelt je wederom het genoemde vervoer, en als je werk bijvoorbeeld afspreekt een dag per week werknemers thuis te laten werken, scheelt dat een hoop energie voor het kantoor – denk aan licht, verwarming en alle elektrische apparaten.

Het lijkt misschien tegenstrijdig: meer thuiszijn betekent over het algemeen ook meer gebruik van elektriciteit daar, maar dat ligt helemaal aan je levenswijze. Het is namelijk veel makkelijker om in je eigen omgeving, waar je meestal al veel duurzame maatregelen hebt getroffen voor een groenere wereld, op een duurzame wijze verder te werken of te genieten dan dit op kantoor te kunnen doen. Daar moet je soms nog veel mensen overtuigen en onderwijzen in het duurzaam zijn: dat hoeft thuis niet meer.

Zoals bij afval scheiden, vegetarisch eten of minder auto rijden maken we als individu het verschil niet gelijk. Als we echter allemaal proberen de omslag te maken en meer vanuit huis te doen, of het hierbij nu gaat om werk, recreatie of vakantie, dan kan het echter een grote bijdrage leveren aan een groenere wereld. Alle kleine beetjes helpen, juist bij het verduurzamen van de wereld om ons heen. En teruggaand naar het argument dat we elkaar niet teveel moeten willen opleggen: iedereen vindt het toch lekker om thuis te zijn?