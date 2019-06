Geschreven op 3-6-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Duurzaam

In Nederland zijn we steeds meer bezig met het milieu en hoe we deze achterlaten voor het nageslacht. Zo neemt ook de populariteit van duurzame uitvaarten toe.

Waar vroeger iedereen ‘gewoon’ begraven wilde worden, kiest ruim 17% van de Nederlanders nu voor een duurzame uitvaart.

Een duurzame uitvaart kan mogelijk gemaakt worden op verschillende manieren. Zo zijn er mensen die kiezen voor een groene rouwstoet, een afbreekbare urn, een milieuvriendelijke kist of natuurbegraafplaatsen. Er kan ook gekozen worden voor een bedrijf dat duurzaam onderneemt, bijvoorbeeld een bedrijf dat maatschappelijke doelen ondersteunt of duurzame producten inkoopt.

Het kiezen van een milieuvriendelijke kist is het meest populair bij mensen die een duurzame uitvaart wensen. Een dergelijke kist is gemaakt van milieuvriendelijke materialen waardoor het milieu zo minimaal mogelijk wordt belast bij een begrafenis of crematie.

Voor een begrafenis wordt gekozen voor een grafkist gemaakt van biologisch afbreekbare materialen. Hierdoor kan de bodem van de kist niet aangetast worden.

Bij een crematie wordt gekozen voor een grafkist gemaakt van snelgroeiende houtsoorten met een FSC-keurmerk. Hoe sneller de boom namelijk groeit, hoe vriendelijker deze is voor het milieu. Zo kan voor de binnenkant van de kist biologisch katoen of hennep bamboe worden gebruikt. Deze hebben bij de verbranding tijdens de crematie een beperkte milieubelasting.

Bij een duurzame kist wordt geen gebruik gemaakt van lak of lijm.

Niet bij iedereen is meteen duidelijk wat er wordt bedoeld met een groene rouwstoet. Bij een groene rouwstoet worden zo min mogelijk auto’s gebruikt en geen of een minimaal aantal kilometers gereden. Liever wordt er gebruik gemaakt van fietsen of een elektrische auto.

Een gebruikelijke rouwstoet kan het milieu flink belasten. Denk maar eens aan een lange stoet met auto’s of motoren. Of aan een uitvaart waarbij een flink aantal kilometers moet worden gereden. Bij een groene rouwstoet wordt gekozen voor zo min mogelijk CO2 uitstoot.

Een duurzame uitvaart hoeft zeker niet duurder te zijn dan een normale uitvaart. Om nabestaanden niet met de kosten van een uitvaart op te zadelen kiezen veel Nederlanders ervoor om een uitvaartverzekering af te sluiten. Hiermee dek je de kosten van de uitvaart. Er zijn verschillende uitvaartverzekeringen en verzekeraars op de markt. Een uitvaartverzekering vergelijken voordat je er eentje afsluit is daarom verstandig. Zo weet je zeker dat de verzekering aansluit bij jouw uitvaartwensen.

Daarnaast is het heel belangrijk om jouw uitvaartwensen met familieleden of vrienden te bespreken. Het is niet het meest leuke onderwerp, maar wel erg belangrijk. Als jij een duurzame uitvaart wenst, maar niemand weet daarvan, dan zal deze niet worden geregeld als je overlijdt. Maak jouw wensen daarom tijdig kenbaar.