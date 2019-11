Het enige materiaal in de Straw by Straw rietjes is: stro. Door de natuurlijke structuur van deze plantenstengel zijn de rietjes stevig genoeg voor o.a. frisdranken, cocktails en sappen.

Straw by Straw duurzame rietjes zijn vanaf nu verkrijgbaar bij HANOS Internationale Horeca Groothandel.

Met de natuurlijke stro-rietjes verminder je plastic afval. Straw by Straw is ontstaan uit een simpele oplossing tegen plastic.

Elke dag worden er wereldwijd miljoenen plastic rietjes gebruikt. Dit kan anders zegt Straw by Straw Waarom zouden we hiermee door moeten gaan als de natuur ieder jaar al miljoenen rietjes produceert?

Straw by Straw rietjes worden gemaakt van de bodem van graanplanten, zodat we vaak de vraag krijgen of ze glutenvrij zijn? Ja, dat zijn ze wel! Gluten zitten in de zaden van granen zoals tarwe en rogge. Omdat we alleen de stengel van de plant gebruiken zonder zaden, bevatten onze rietjes geen gluten en zijn ze veilig om te gebruiken.

In tegenstelling tot papieren rietjes, blijven stro-rietjes wel stevig in drank. In de natuur overleven onze rietjes wind en regen, en blijven dus ook intact in jouw cocktails, limonades, sappen en frisdranken.

Stro-rietjes groeien volledig in de natuur, waar ze de structuur en een gouden gloed hebben meegekregen. Na het oogsten worden de rietjes gesneden, grondig gesteriliseerd en gedroogd voordat ze worden ingepakt. er wordt geen coating toegevoegd.

Wat gebeurt er als de rietjes in het milieu terecht komen? De rietjes zijn zo milieuvriendelijk dat ze dan als voedingsstoffen dienen voor de aarde. Ze zijn 100% natuurlijk en kunnen na gebruik bij compost, GFT of gewoon in de tuin.