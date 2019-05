Geschreven op 23-5-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Duurzaam

Vandaag is het duurzame sprekersbureau SpeakOut opnieuw gelanceerd met twee nieuwe partners.

Reinier van den Berg, vooral bekend als TV-weerman, klimaatdeskundige en inspirerende spreker, startte het sprekersbureau enkele jaren geleden.

Samen met de nieuwe partners Folkert van der Molen en Wietse Walinga is een nieuwe start gemaakt.

Via het bureau kunnen tal van sprekers en dagvoorzitters op het gebied van duurzaamheid geboekt worden. Bekende namen zijn onder meer Helga van Leur, Harm Edens, Maurits Groen, Kees Klomp, Lodewijk Hoekstra, Andy van den Dobbelsteen en Jan Douwe Kroeske.

Het sprekersbureau wil de plek zijn waar duurzame sprekers en dagvoorzitters zijn te vinden en zijn te boeken. Sprekers die zich helder uitspreken over het belang van een snelle transitie naar een duurzame samenleving. Sprekers die met hun verfrissende blik elk publiek niet alleen kunnen boeien, maar ook kunnen inspireren. En kunnen aanzetten tot bewustwording en het maken van duurzame keuzes. Zo wil SpeakOut zelf de transitie naar een duurzamere wereld versnellen en impact maken.

Diverse sprekers hebben diepgaande deskundigheid op een specifiek duurzaamheidsthema zoals circulaire economie, klimaat- en energie, duurzame voeding, duurzame mobiliteit, duurzame mode of duurzaam bouwen. Thema’s die terugkomen in de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) die de Verenigde Naties hebben bestempeld als de duurzame ontwikkelingsagenda van de wereld. SpeakOut wil deze doelen naar de markt brengen!

SpeakOut investeert een deel van de omzet in concrete vergroening van de aarde. De aarde verliest momenteel 10 miljard bomen per jaar. Met alle gevolgen van dien. Voor alles wat leeft op aarde. Samen met Trees for All dragen we bij aan herbebossingsprogramma’s waar mens en dier direct van profiteren. Per boeking worden 5 bomen aangeplant. Met woorden èn daden wil SpeakOut impact hebben op deze prachtige planeet.