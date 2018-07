Geschreven op 26-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Duurzaam

Er komt een bijzondere reclamemast in Utrecht die wordt voorzien van een bijenhotel. De duurzame reclamemast moet langs de A2 tegenover The Wall komen.

De gemeente Utrecht deed eind vorig jaar een aanbesteding voor een nieuwe reclamemast bij de A2. Na beoordeling van de twee inschrijvingen is de gunning gegaan naar Interbest. De reclamemast krijgt een maximale hoogte van 30 meter en is volledig duurzaam.

De nieuwe reclamemast wordt gemaakt van hergebruikte materialen van oude masten. Het bovenste deel krijgt twee digitale reclameschermen van 9 bij 12 meter met LED-verlichting, die zich qua lichtsterkte automatisch aanpast aan het omgevingslicht. Tussen 01.00 uur en 05.00 uur ‘s nachts is de mast altijd uit. Alle Interbest reclamemasten gebruiken duurzame energie.

De mast zelf wordt ook een bijenhotel. De mast krijgt een honingraatstructuur van staal, gevuld met FSC-houten delen en nestkasten voor de bijen. Voeding krijgen de bijen via de bloemen in de berm, ingezaaid met speciaal samengesteld biologisch meerjarig bloemenzaad. De mast moet daarmee een nestelplek voor wilde bijen, hommels en vlinders worden.

Utrecht is de eerste stad in de wereld die een reclamemast krijgt die ook functioneert als bijenhotel. De reclamemast zal er naar verwachting in het voorjaar van 2019 staan. De nieuwe reclamemast komt langs de A2 tegenover The Wall.

