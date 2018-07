Geschreven op 27-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Duurzaam

AB InBev en IT-bedrijf APP (Ahrma Proteus Pooling) slaan de handen ineen voor duurzamere displays in Nederlandse PLUS supermarkten.

De partijen starten een pilot met displays voor promotionele acties, met als hoofddoel om 85 procent karton te besparen.

AB InBev, bekend van biermerken als Leffe, Hertog Jan en Jupiler, investeert naar eigen zeggen als eerste bierbrouwer in Nederland in duurzamere displays in supermarkten.

Die zijn opgebouwd uit herbruikbare kunststof en aluminium materialen, waardoor volgens de producent ‘een fractie karton’ nodig is ten opzichte van conventionele displays.

AB InBev wil de displays bovendien supermarkten helpen hun klanttevredenheid te vergroten. Ze bieden namelijk realtime inzicht in de verkoopresultaten en leiden tot minder logistieke handelingen en af- en aanvoer van karton in de winkels.

De test start in enkele supermarkten van PLUS en wordt bij succes als standaard ingevoerd.

Het bierbedrijf wil dat in 2025 alle verpakkingen voor honderd procent bestaan uit volledig of grotendeels gerecycled materiaal.

Ook wil AB InBev dan alleen nog maar energie inkopen uit volledig hernieuwbare bronnen en 25 procent CO2-reductie realiseren in de gehele keten.

Zie ook: PLUS Supermarkten Koploper In Biologische Producten – Whole Earth Organic: Biologische Producten in de Supermarkt – De Groenste Supermarkt van Nederland: Supermarkt PLUS in Olst – Behind The Barcodes: Supermarkten Scoren Slecht op Duurzaamheidsranglijst by Oxfam Novib – Wakker Dier Foldermonitor: Supermarkten Stunten Vaker met Vlees – Kiloknallers – Plofkip