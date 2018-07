Duurzaam Geschreven op 22-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Op maandag 3 september 2018 start de eerste editie van de Duurzame Innovatie Challenge Fryslân 2018.

Dit is de start van een beweging om het talent en de kennis in Friesland in te zetten voor het versterken van de duurzame innovatiekracht van de regio.

Bij de Duurzame Innovatie Challenge Fryslân leggen diverse bedrijven, overheden en instellingen duurzame vraagstukken voor aan de inwoners van Friesland. Vanaf 3 september kunnen inwoners van Friesland zich inschrijven om mee te gaan denken over de diverse vraagstukken.

In oktober gaan de deelnemers tijdens een bootcampdag via diverse brainstormtechnieken de vraagstukken kraken. Om tot een optimale oplossing te kunnen komen, worden de deelnemers ondersteund door experts die masterclasses geven en zijn er zogeheten ‘innovatiestations’ aanwezig, waar de deelnemers informatie kunnen tanken bij diverse experts.

Op de slotdag op dinsdag 13 november worden alle oplossingen van de Duurzame Innovatie Challenge Fryslân 2018 gepresenteerd aan een jury, met de Commissaris van de Koning, Arno Brok, als hoofd van de jury. De jury kiest uiteindelijk een winnaar die een beloning krijgt, waarmee de oplossing in de praktijk uitgevoerd kan worden.