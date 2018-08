Geschreven op 4-8-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Duurzaam

Deze maand introduceert modeketen C&A een duurzame jeanslijn met Cradle to Cradle Gold certificaat. Dat garandeert een duurzaam productieproces waarbij alle grondstoffen worden hergebruikt.

De ontwikkeling van de duurzame jeans nam dan ook ruim een jaar in beslag en verliep in samenwerking met Fashion for Good, een wereldwijd initiatief dat de hele mode-industrie oproept om na te denken over duurzaamheid – en waarvan C&A medeoprichter is.

De jeansbroek zal in twee uitvoeringen nog deze maand te koop zijn in de C&A webshop. De lancering is onderdeel van de campagne #WearTheChange, die aandacht vraagt voor kleding gemaakt van biologisch katoen en/of met een Cradle to Cradle-certificering.

C&A wil een voortrekker zijn in de verduurzaming van de mode-industrie. In 2017 lanceerde de retailer al een lijn goedkope en 100% duurzame t-shirts eveneens met Cradle to Cradle Gold certificaat. C&A benadrukte toen dat die lancering slechts het startschot was van een reeks duurzame initiatieven.

