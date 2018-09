Geschreven op 9-9-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Duurzaam

Duurzame verkeersborden van rietvezels, kalk en biohars. In de gemeente Bergen op Zoom staan er sinds kort vijf.

Het zijn de eerste zogeheten biobased verkeersborden in een gemeente. In dat opzicht beleeft de gemeente een primeur.

Wethouder Andrew Harijgens onthulde 6 september samen met Rolf Groot van NPSP, het bedrijf dat de borden maakt, het duurzame verkeersbord aan de Rijtuigweg. Een primeur is leuk, maar wethouder Harijgens hoopt veel meer dat Bergen op Zoom met deze actie andere gemeenten stimuleert ook duurzame verkeersborden te plaatsen.

De duurzame borden zijn nu nog duurder dan de reguliere verkeersborden geeft Groot toe. ,,Maar we werken inmiddels al aan een derde versie van de borden. Het is de bedoeling dat we dan met mallen gaan werken”, verduidelijkt hij. ,,Als dan de vraag toeneemt, kunnen we volgens marktconforme prijzen produceren is de verwachting.”

De gemeente Bergen op Zoom wil de openbare ruimte zoveel mogelijk verduurzamen. ,,We passen al enige tijd duurzame en milieuvriendelijke materialen toe in de openbare ruimte”, zegt Harijgens. Zo plaatste Bergen op Zoom al betonnen bankjes met olifantsgras erin en is bij een viaduct over de A58 een scherm van vlasvezel gemaakt.

,,We hebben de Biobased Economy, waarin groene grondstoffen de rol overnemen van fossiele brandstoffen, hoog in het vaandel staan.” Werken met duurzame producten moet de nieuwe standaard worden in Bergen op Zoom. Niet voor niets is het een eenrichtingsbord dat nu door een duurzaam exemplaar is vervangen. Harijgens: ,,Er is nog maar één weg te gaan, die van duurzaamheid.”

Begin van dit jaar plaatste NPSP in de gemeente Harlingen duurzame biobased straatnaamborden in de steegjes van het centrum van Harlingen. De oude straatnaamborden waren aan vervangingen toe. Dit heeft de gemeente ertoe bewogen om ontwerpbureau Harlingseboys in combinatie met NPSP de opdracht te geven om deze te laten vervangen door de duurzame straatnaamborden.

NPSP is gespecialiseerd in het ontwikkelen en verkopen van biocomposiet en is het eerste bedrijf, die duurzame straatnaamborden van biocomposiet kan leveren.

De straatnaamborden zijn vervaardigd uit een biocomposiet Nabasco 8010. Dit is een biobased en circulair materiaal op basis van rest vezels (riet) uit natuurgebieden, circulaire kalk dat bij het ontharden van water wordt gewonnen en een biobased hars op basis van restmateralen van biobrandstoffen. Het resultaat is een hoogwaardig en duurzaam product. Het is sterk, vormvast, licht van gewicht, behoeft weinig onderhoud en heeft een lange levensduur. Het materiaal is ontwikkeld in nauwe samenwerking met StaatsBosbeheer, AKZO Nobel, Waternet en de waterschappen Aa en Maas en HHNK.

Het omzetten van restmaterialen in biocomposiet verlaagt de CO2 voetafdruk. Broeikasgassen die bij de traditionele route vrij komen worden nu eerst vastgelegd in een product en bij einde levensduur van het product alsnog nuttig gebruikt. Als de restmaterialen op de traditionele manier wordt behandeld worden broeikasgassen door rotting en verwerking in het milieu gebracht waarbij de nuttige materialen zoals vezels afgebroken wordt. In de nieuwe keten worden de natuurlijke vezels gebruikt in een product, hierdoor worden de broeikasgassen ook in het product vastgelegd (een CO2-sink). Bij einde levensduur kan het restmateriaal worden hergebruik.

Een groter duurzaamheidsvoordeel ligt in het vervangen van glasvezel door deze natuurvezel in composiet. Op basis van testresultaten op Nabasco 8010, met 82% biocirculaire grondstoffen, blijkt er meer dan 2 kg CO2 per kg glascomposiet te worden bespaard. Dit materiaal is nu op grotere schaal te produceren en komt qua kosten sterk in de buurt van conventionele materialen.

De biocomposiet Nabasco 8010 wordt in plaatmateriaal en in diverse diktes geproduceerd, waardoor het in verschillende maten gezaagd kan worden, is het geschikt voor meerdere sectoren. Een paar voorbeelden zijn gevelpanelen voor in de bouwen, verkeersborden en hectometerborden, bewegwijzering en informatieborden, buitenbanken- en tafels.

Er zijn als test 30 straatnaamborden in de steegjes van het centrum van Harlingen geplaatst. De bedoeling is dat alle steegjes duurzame straatnaamborden geplaatst worden. Dit zou goed passen in de duurzaamheidsbeleid van de gemeente om 100 % duurzaam in te kopen en is tevens een goed voorbeeld voor de burgers en naar andere gemeentes toe om over te gaan naar duurzaam inkopen.

Ook op de Provinciale weg N272 in Noord-Brabant tussen Beek en Donk – Boxmeer zijn duurzame biobased borden toegepast. Na een grondig verbouwing is de N272 weer open voor het verkeer.

Bijzonder is dat deze verbouwing op grote schaal biobased materialen zijn gebruikt. NPSP heeft op deze duurzame weg de uit biocomposiet vervaardigd verkeersborden en hectometerpalen geleverd.

Een primeur voor de provincie Noord Brabant en NPSP.

