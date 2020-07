Geschreven op 18-7-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Duurzaam

Duurzaamheid is een belangrijk begrip geworden. Niet onterecht, maar wat is duurzaamheid? Duurzaamheid is het zorgen voor evenwicht tussen mens, milieu en economie om de aarde niet uit te putten. Voor nu, maar ook voor de komende generaties.

Het voorzien in onze eigen behoeften moet dus in evenwicht zijn met dat wat de aarde aankan. Dat geldt dus ook voor onze smartphone.

Een smartphone is geen wegwerpartikel. Toch danken veel mensen hun smartphone voortijdig af. De meningen over de gemiddelde levensduur van een smartphone lopen nogal uiteen. De Consumentenbond schat de gemiddelde levensduur op 2,5 jaar. Andere bronnen geven aan dat een nieuwe smartphone 15 tot 18 maanden meegaat. De levensduur van je smartphone hangt af van hoe je met je toestel omgaat.

Een derde van de toestellen gaat kapot. Met name waterschade en stoot- of valschade zijn de doodsteek voor smartphones. Een deel van de telefoons raakt zoek of wordt ontvreemd. Ook een batterij die zijn capaciteit heeft verloren, is vaak een reden om de smartphone te vervangen. Een kapotte smartphone kan in veel gevallen gerepareerd worden en hoeft dus niet het einde van een smartphone te zijn. Reparatie is veel goedkoper dan een nieuwe smartphone kopen en ook nog eens een stuk beter voor het milieu. Het verlengt in elk geval de gemiddelde levensduur van een smartphone.

Met een goed telefoonhoesje verleng je de levensduur aanzienlijk. Val en stootschade wordt met een beschermhoes voorkomen. Er zijn zelfs speciale beschermhoezen die volledige bescherming bieden voor bijvoorbeeld waterschade. De iPhone of Samsung toestel wordt met een siliconen of hardcase uitstekend beschermd. Een hoesje samsung a71 zorgt dat jouw toestel langer mee kan gaan dan het gemiddelde van 1,5 jaar. Naast kunststof smartphone hoesjes zijn telefoongoesjes ook verkrijgbaar in leer, bamboe of vlas. Voor Samsung zijn er hoesjes van plantaardige materialen in plaats van fossiele of dierlijke producten.

Langer met de huidige telefoon doen is duurzaam. Denk ook aan het kopen van een refurbished toestel in plaats van een nieuwe. IPhones worden geleverd met garantie en gaan nog jaren mee. Smartphonemakers leveren hun smartphones waarvan de updates van het besturingssysteem nog jaren verricht worden. Apple biedt in elk geval de updates na vijf jaar. De iPhone 11 bijvoorbeeld krijgt tot september 2024 updates.