Sinds 2011 werkt het Hoogheemraad Hollands Noorderkwartier (HHNK) we vanuit een nieuw hoofdkantoor in Heerhugowaard. Bij de bouw was er kritiek over de kosten. Inmiddels is bekend dat met het nieuwe gebouw veel kosten worden bespaard.

De reis- en huisvestingskosten zijn flink lager (voorheen reisden collega’s tussen verschillende kantoorlocaties). Ook wordt bespaard op de energiekosten dankzij de duurzaamheid van het gebouw. Zo liggen er ruim 600 zonnepanelen op het dak en wordt water- en bodemenergie gebruikt voor het verwarmen en koelen van het kantoor.

In dit filmpje laat Willem Schouten een aantal duurzame maatregelen zien. Het kantoor is eigenlijk niet meer weg te denken uit Heerhugowaard. In 2014 kozen de inwoners van Heerhugowaard het zelfs tot mooiste moderne gebouw in de

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) wil met het nieuwe kantoor haar kernwaarden benadrukken, kostenbewust, betrouwbaar en oog voor de toekomst. Gekozen is voor een activiteiten-gerelateerd kantoorconcept voorzien van een flexfactor. Dit kantoorconcept ondersteunt naast de kernwaarden tevens de ambities om samenwerking en onderlinge communicatie te versterken.

In het gebouw komen elementen terug die gerelateerd zijn aan de werkzaamheden van het Hoogheemraadschap. Zo worden er basaltkeien in de gevel verwerkt en worden waterdaken en waterpartijen gerealiseerd. Er wordt veel glas toegepast om openheid te creëren richting de burgers en de medewerkers. Het gebouw heeft een bijzondere constructie: grote overstekken en een diversiteit aan materialen.

