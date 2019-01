Duurzaam Geschreven op 8-1-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Wij zijn de eerste generatie die de gevolgen van klimaatverandering gaat merken, en de laatste die er wat aan kan doen. Maar daar schrikken wij niet van.

We gaan aan de slag! Niet met een opgeheven vingertje, maar met de duim tegen de borst en één arm in spierbal-modus!

Onze levensstijl moet binnen de grenzen van de planeet getrokken worden. Dat is de maanlanding van onze generatie. ‘Dus Wat Gaan Wij Doen’ is het ‘Houston’ van die ontdekkingsreis. Samen met jou gaan we op reis langs alle mogelijkheden om jouw leven te verduurzamen.

Kom op zaterdag 9 februari 2019 van 13 tot 21 uur naar ‘Dus Wat Gaan Wij Doen Festival”. Daar ontmoet je pioniers, professors, makers, ondernemers en andere duurzame enthousiastelingen. Mensen die al hard bouwen aan een duurzame toekomst! Net zoals jij dus. Het doel is om concrete handvatten te vinden om zelf aan de slag te gaan.

Vind een nieuwe duurzame carrière bij innovatieve start-ups. Leer de ins en outs van het klimaatprobleem van professoren. Laat jezelf inspireren door pioniers in duurzaam ondernemen. Bootstrap je duurzame ‘start-up in a day’. Fix je bankrekening, energie contract, verzekering en nog veel meer op het transformatieterras.

