Geschreven op 13-9-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Duurzaam

PostNL behoort tot een van de het meest duurzame bedrijven ter wereld in de logistieke en transportsector volgens de Dow Jones Sustainability Index (DJSI). PostNL staat al meerdere jaren bovenaan de lijst duurzame bedrijven in zijn sector.

Herna Verhagen, CEO PostNL is trots op deze notering in de DJSI: “PostNL staat midden in de samenleving en wil de meest duurzame speler zijn in de logistieke dienstverlening. Als grootste post- en pakkettenbedrijf van de Benelux zijn we ons sterk bewust van de impact die we op de wereld om ons heen hebben en kúnnen hebben. We zetten ons elke dag in om zelf of samen met partners stappen te zetten om onze processen en diensten te verduurzamen. Ik ben trots op de prestaties die we op verschillende plekken in ons bedrijf hebben neergezet de afgelopen tijd.”

De Dow Jones Sustainability Index (DJSI)beoordeelt bedrijven op het gebied van werkgeverschap, milieueffecten en de maatschappelijke inzet. PostNL doet het in al die gebieden goed.

PostNL kiest voor logistieke oplossingen die zo min mogelijk impact hebben op het klimaat. In 2025 wil PostNL in 25 binnensteden uitstootvrij bezorgen in de ‘last mile’. In 2018 is Leeuwarden de eerste binnenstad waar zowel post en pakketten worden bezorgt met elektrische voertuigen, met de fiets en te voet. Het bedrijf zet op grote schaal groen gas voertuigen en elektrische voertuigen in, zoals elektrische bakfietsen in binnensteden. PostNL zet in op duurzame gebouwen. Het nieuwe pakkettensorteercentrum in Apeldoorn dat in augustus 2018 zijn deuren opende heeft het hoogst haalbare BREAAM-certificaat Outstanding. Er wordt dan ook geen gebruik meer gemaakt van gas, er is geïnvesteerd in duurzame materialen en installaties (o.a. warmteterugwininstallaties en LED-verlichting en zonnepanelen).

