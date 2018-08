Duurzaam Geschreven op 23-8-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

In Capelle aan den IJssel gebeurt veel op het gebied van duurzaamheid en daarom wordt dit jaar de Week van de Duurzaamheid.

Een week lang, vanaf de Nationale Dag van de Duurzaamheid op woensdag 10 oktober tot en met woensdag 17 oktober, worden er verschillende duurzame activiteiten in de stad georganiseerd.

Er is onder andere een duurzaamheidsmarkt, een vergroendag in een buurt, het Energiecafé is geopend, de WoonWijzerWagen komt naar Capelle en ook staat Themater dit keer in het teken van duurzaamheid.

De ambitie is dat Capelle in 2050 een 100% duurzame stad is. Een van de belangrijkere doelstellingen in dit plan is het terugbrengen van de uitstoot van CO2 naar bijna nul.