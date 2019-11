Geschreven op 18-11-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Duurzaam

Op 20 november lanceren De Rode Winkel en Kuyichi samen een heel bijzonder product: de Utrechtse jeans.

Een exclusieve duurzame spijkerbroek, die is gemaakt van oude denims die door Utrechters zijn gedragen, ingeleverd en vervolgens gerecycled tot nieuwe jeans.

Van Utrechters, voor Utrechters. Een slim fit voor jochies en een skinny fit voor wijfies.

De Utrechtse jeans is een special edition en een ode aan ons stads. Het idee werd geboren vanuit de goede, langdurige samenwerking tussen De Rode Winkel en Kuyichi en hun gedeelde hart voor denim, duurzaamheid en de stad.

Voor de productie zijn eerder dit jaar oude jeans van Utrechters ingezameld bij De Rode Winkel. Vervolgens werden de broekspijpen eraf geknipt. Alleen de pijpen zijn namelijk geschikt voor recycling vanwege de hardware die altijd aan de bovenkant van een jeans zit. De broekspijpen werden verzonden naar Turkije, waar ze werden gesorteerd. Lang niet alle jeans zijn namelijk geschikt voor recycling, wat het een complex proces maakt.

Hoe puurder de katoen van de broeken, hoe beter de uiteindelijke kwaliteit. Vervolgens werden de pijpen vervezeld en door Bossa, één van de partners van Kuyichi, met nieuw (GOTS-gecertificeerd) biologisch katoen geweven tot een nieuw doek, waarmee de Utrechtse jeans kon worden geproduceerd. Het eindproduct bevat 20% oude jeans – ook wel Post Consumer Recycled Denim genoemd – en 80% GOTS-gecertificeerd biologisch katoen. Met dit percentage PCRD kan een hoge stofkwaliteit gewaarborgd worden.

De trots op ons stadsie is subtiel vertaald naar bijzondere Utrechtse details, zoals de speciale Dom patch, de naamgeving (Wijfie en Jochie), rode knopen en de tekst van het bekende gedicht van Herman Berkien aan de binnenkant van de broekzak. De patch is gemaakt van Jacron, een wasbare papiersoort, en dat maakt de jeans 100% vegan.

De Utrechtse jeans is onder eerlijke arbeidsomstandigheden en duurzaam geproduceerd in Turkije bij partners waar Kuyichi een hechte langetermijnrelatie mee heeft. De hele productie vond plaats in Turkije: van het vervezelen van de ingezamelde broeken tot de eindproductie. De Utrechtse jeans is vanaf 20 november 2019 verkrijgbaar bij De Rode Winkel in Utrecht.