Geschreven op 9-10-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Duurzaam

Gezondheid, de energietransitie, ons drinkwater…allemaal staan ze in relatie tot de omgevingsvisie. GGD Zuid-Limburg bijvoorbeeld die zich bezig houdt met gezondheid en omgeving.

Of WML die aangeeft dat water een schaars goed is, en dat we met elkaar moeten omzien naar dat schaars goed. En hoe zit het met ons energieverbruik?

We gebruiken veel stroom, maar kunnen de grondstoffen die hiervoor worden benut misschien ook verder gebruikt worden in een circulaire economie? Fons Bovens (directeur GGD Zuid-Limburg), Noah Demandt (student Business Studies aan Zuyd Hogeschool) en Joyce Nelissen (directeur WML) vertellen hoe over de relatie van hun werk of studie en de Omgevingsvisie van de Provincie Limburg.

In de Omgevingsvisie leggen we een basis voor onze leefomgeving. Door minder en overzichtelijke regels moet de Omgevingswet ruimte bieden voor lokale invulling en voor initiatieven uit de samenleving, maar ook voor snellere, betere integrale besluitvorming. Een concept Ontwerp Omgevingsvisie ligt nu ter inzage.

?

Zie ook: Stimuleringslening Duurzaam Thuis Voor Huiseigenaren en Huurders by Provincie Limburg – Sociale Agenda Limburg 2025: Fietsenrecycling in Weert by Stichting Leergeld – Provincie Limburg CO2-neutraal in 2020: Limburg win(d)t – Het Limburgs Energie Akkoord: Energieslurpende Bedrijven Gaan Uitstoot Verminderen – Bespaar meer met LES: De Limburgse Energie Subsidie – Het Groene Net: Lokaal Duurzaam Energiebedrijf i.o. Sittard-Geleen, Beek en Stein – Energiebesparing: Alle provinciale gebouwen in Limburg zijn in 2015 klimaatneutraal – Zonnepanelen op Maastricht Aachen Airport by Provincie Limburg