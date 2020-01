Geschreven op 10-1-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Duurzaam

Mooi hoor. Na het goede voorbeeld door de gemeente Utrecht met groene bushokjes komen er steeds meer gemeenten en provincies die dat ook willen.

In Amsterdam heeft men gekozen voor een mooie variant: de groene tramhalte.

De abri’s op het Weteringcircuit en Marnixplein zijn vanaf dinsdag 7 januari behangen met groen.

De abri op het Weteringcircuit (halte Vijzelgracht) heeft een groen dak én een groene wand. En hij heeft een eigen irrigatiesysteem dat werkt op regenwater. In de grond zit een pompkelder waarin regenwater wordt opgevangen. Dit regenwater wordt gebruikt om de planten in de wand volledig automatisch water te geven. Het is hiermee de eerste Rainproof abri van Nederland. De abri op het Marnixplein heeft alleen een groen dak.

De groene daken zien er niet alleen mooi uit; ze vangen ook regenwater op, dat we weer kunnen hergebruiken. Daarnaast zorgt groen voor verkoeling. En het vergroot de biodiversiteit in de stad. De groene daken trekken namelijk allerlei insecten aan, zoals vlinders en bijen. Super duurzaam dus allemaal.

De groene haltes zijn een proef die in samenwerking met JCDecaux wordt uitgevoerd. Een jaar lang wordt bekeken of de groene abri’s doen wat ervan wordt verwacht. Als het experiment succesvol verloopt, wordt bekeken hoe er op meer locaties groene abri’s kunnen worden gerealiseerd.

