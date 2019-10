Geschreven op 23-10-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Duurzaam

Doe je mee aan de Groene Golf? Je kunt je committeren aan een of meer groene acties en zo jouw steentje bijdragen. Daarna kun je ook anderen motiveren om mee te doen.

Klimaatverandering krijgt veel aandacht. De hoge opkomst bij de klimaatstakingen overal ter wereld, liet dat overtuigend zien. Maar we zijn er nog niet.

Om ervoor zorgen dat mensen hun krachten kunnen bundelen, lanceert een groepje jonge mensen een campagne waar heel Nederland de komende maanden aan kan doen: De Groene Golf

De Groene Golf is een duurzame ice bucket challenge. Je kunt je online committeren om minimaal een van drie groene acties te doen. Ben je eenmaal ingeschreven, dan wordt je uitgedaagd om ook anderen onderdeel te maken van de Groene Golf door deze met hen te delen. Op deze manier wordt een sneeuwbaleffect gecreëerd, net als bij de ice-bucket challenge.

Deelnemers kunnen kiezen uit 3 acties:

Tot de Kerst doordeweeks geen vlees eten: Vlees eten is slecht eten voor het klimaat. Door op doordeweekse dagen geen vlees te eten kan een flinke co2 reductie behaald worden. Als 1000 mensen meedoen aan deze actie, bespaart dat 55.371 CO2 equivalenten tot de Kerst.

De eerstvolgende vakantie met de trein of fiets i.p.v. met het vliegtuig: Een vlucht van Schiphol naar Barcelona veroorzaakt ongeveer 500 kg CO2 uitstoot, 5 % van de jaarlijkse uitstoot van een gemiddelde Nederlander. Als jij je volgende vakantie met de fiets of trein gaat, kun je die uitstoot makkelijk besparen.

Drie maanden lang geen nieuwe kleding kopen: De mode-industrie draagt 8% bij aan de wereldwijde uitstoot van CO2. Als 1000 mensen besluiten 3 maanden te stoppen met shoppen, levert dat een besparing op van 37.000 kg. CO2 uitstoot.

De jonge initiatiefnemers van de Groene Golf willen met deze campagne Nederlanders aanzetten tot een duurzame gedragsverandering. Je kunt de golf vergroten door de actie te delen met jouw vrienden, familie en collega’s. Inschrijven kan tot 1 november.

Samen ondernemen we actie voor het klimaat. Zo vormen wij de groene golf die gaat over heel Nederland. Experimenteer met vegetarisch in de keuken, ervaar een lange treinreis, of herontdek je oude kledingstuk. Leuk en goed voor de planeet! Met minimaal 1000 personen per collectieve actie starten we de groene golf.