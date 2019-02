In het gebied rondom station Leiden Centraal en de Schipholweg is een transformatie gaande.

Het is een complexe uitdaging om het gebied – waar dagelijks meer dan 70.000 mensen gebruik van maken – vóór 2025 te veranderen in de Duurzaamste Kilometer van Nederland.

Door met elkaar samen te werken in deze coalitie van ambitie wordt de verduurzaming van de gebiedsontwikkeling van het Stationsgebied en de Schipholweg versneld.

Maar liefst 22 partijen zetten hun handtekening onder een Green Deal en starten met zes kansrijke business cases.

Waarom? Heel simpel: omdat we een gezonde leefomgeving willen! De toekomst is duurzaam! De toekomst is dichtbij! Overheid, samenleving en economie ontketenen een groene revolutie, waarbij geen moment te verliezen is. De tijd is daarom aangebroken om van dit gebied in hoog tempo een plek te maken waar duurzaam denken en duurzaam doen de praktijk zijn. We beginnen in Leiden maar hebben de ambitie een voorbeeld te zijn voor de wereld.

Hoe? Door samen een start te maken met de allerbeste plannen. We zoeken grote en kleine ideeën. We willen een community zijn van bedrijven, organisaties, burgers en overheden die zich als pioniers inzetten om profijt te hebben van duurzaamheid en samenwerking. We zoeken ondernemers die van elkaar willen leren in een verbond van energie, mobiliteit, klimaat, vergroening en circulariteit. Want als het hier lukt, lukt het overal!

Wat? Met burgers, bedrijven, organisaties, gemeente, waterschap en provincie vormen we een coalitie van vooruitstrevendheid. Overeengekomen in een Green Deal, gesloten door deelnemers van het eerste uur en geconcretiseerd in duurzame cases die op dit moment al worden uitgewerkt. Doe mee en teken voor een mooie toekomst! We beloven: in 2025 zijn we aantoonbaar de Duurzaamste Kilometer van Nederland!

ProRail tekende donderdag 31 januari samen met NS een Green Deal, waar naast de gemeente Leiden nog eens 27 partijen bij zijn aangesloten. Ambitie is om vóór 2025 de groenste kilometer van Nederland te hebben. Met de Green Deal breiden we de kennisoverdracht uit tot een netwerk dat zich buiten de spoorsector bevindt. Dit leidt tot nieuwe inzichten en nieuwe mogelijkheden om die ambitie waar te maken.

We beginnen met onderzoek naar het plaatsen van zonnepanelen, maar we gaan ook buiten de gebaande paden denken. Waarom zouden we bijvoorbeeld geen gebruik maken van de inhoud van de treinperrons als opslagplaats voor accu’s, waarmee we opgewekte zonne-energie ‘s avonds en ‘s nachts kunnen gebruiken.

De Green Deal past in de duurzaamheidsambitie van Prorail. Naast fietsen en lopen is er geen manier van transport die zo energiezuinig is en zo weinig CO2 uitstoot. Toch willen we als maatschappelijk verantwoorde organisatie ons energieverbruik terugdringen, de energie die we gebruiken volledig zelf opwekken en daarnaast de uitstoot van broeikasgassen drastisch beperken. In 2030 wil ProRail het eigen energieverbruik CO2-neutraal hebben en de spoorsector als geheel zou in 2050 CO2-neutraal moeten zijn. Om dit te bereiken zijn we voortdurend in overleg met partijen uit de spoorsector.