Duurzaam Geschreven op 9-4-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

De Blauwe Revolutie bevat 8 toepasbare lessen van radicaal verduurzamen. Het is geschreven voor ondernemers met duurzame ambities.

In De Blauwe Revolutie laat Siemen Cox zien dat elke ondernemer in vier simpele stappen zijn organisatie aantoonbaar kan verduurzamen.

Daarnaast deelt hij de belangrijkste lessen die hij heeft geleerd bij het opzetten van drie duurzame bedrijven. Deze lessen zijn makkelijk te vertalen naar een praktische aanpak voor een duurzame koers.

Auteur Siemen Cox: “Ik onderneem sinds 2009. Als ondernemer ontmoet je veel andere ondernemers. Ondernemers zijn volgens mij de meest inspirerende mensen die er zijn. Ondernemers zijn bij uitstek geschikt om de problemen op het gebied van klimaat aan te pakken. Beslissingen worden sneller genomen en sneller geïmplementeerd dan bij grote corporates of overheid.”

“Ik heb zelf ondervonden hoeveel wilskracht en doorzettingsvermogen ervoor nodig is om te komen tot echt duurzame keuzes, om verder te raken dan een papieren certificaat aan de muur, om CO2 serieus te reduceren, om nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen, om de belangen van de natuur mee te nemen bij de beslissingen die aan de bestuurstafel worden genomen.

De inzichten die ik de afgelopen vijf jaar heb opgedaan bij het neerzetten van RotterZwam en BlueCity heb ik vertaald naar 8 simpele en makkelijk toepasbare lessen waarmee jij vanaf morgen het verschil kan maken.”

Op zondag 22 april 2018, de Dag van de Aarde, presenteert Siemen Cox zijn boek De Blauwe Revolutie in BlueCity, de circulaire voorbeeldstad in het voormalig Tropicana in Rotterdam.

