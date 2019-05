Geschreven op 5-5-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Duurzaam

Samen met de tweede editie van de publiekscampagne zet Mei Plasticvrij dit jaar ook een echte oplossing in de markt.

In samenwerking met de Stad Gent stelt het de Billie Cup voor, een herbruikbare beker voor dagelijkse take away.

Denk maar aan koffie, soep, sappen en ijsjes. Twintig Gentse horecazaken doen mee.

In andere landen zoals Duitsland is de beker intussen een groot succes en verkrijgbaar in zowat alle grote steden. In ons land zijn Gent en Antwerpen de eerste steden die de Billie Cup lanceren.

Het initiatief komt van twee Gentse ondernemers, Vanessa Debruyne en Ineke Van Nieuwenhove, die vorig jaar de campagne Mei Plasticvrij lanceerden. Zij lanceren de beker in ons land, en geven hem de welklinkende naam Billie Cup.

Je betaalt 1 euro voor de herbruikbare Billie Cup. Het statiegeld krijg je volledig terug als je de beker inlevert in een van de deelnemende zaken. De bekers zijn gemaakt om vele malen herbruikt te worden. Als je een deksel wil, kan je dit erbij kopen voor 1,5 euro. Het deksel blijft je persoonlijke bezit en is perfect afwasbaar in een vaatwas.

Vanaf 2 mei 2019 vind je Billie Cups in de deelnemende handelszaken en in de stadswinkel. Dankzij de Stad Gent is er een limited edition van 5.000 Billie Cups met de Gentse skyline.

Deze Gentse handelszaken doen alvast mee: Kato’s, Den Hoek Af, PLUS+, Moor&Moor, 8tea5, Vandekerckhove, Goesting, BEO Versmarkt, Okay Compact, Paard van Troje, Foodmaker, Julie’s House, coffeetrucks La dolce barista, Oyo, ijssalon Valeir, Bedrijvencentrum De Punt, Plus+, Full Circle Coffee en In Choc.

Mei Plasticvrij heeft de ambitie om dit systeem over heel België te verspreiden, niet alleen in horecazaken en -ketens, maar ook in kantoren, treinstations, ziekenhuizen, bioscopen, universiteiten, hogescholen, tankstations, enzovoort. De Billie Cup neemt een vliegende start dankzij een subsidie van Vlaanderen Circulair, die de kosten van de lancering en een eerste werkjaar dekken.

Naast Gent krijgt ook Antwerpen een Billie Cup, en andere steden volgen binnenkort. Bedoeling is het systeem over het hele land uit te rollen, niet alleen in horecazaken en -ketens, maar ook in kantoren, treinstations, ziekenhuizen, bioscopen, universiteiten, hogescholen, tankstations, enzovoort. Elke stad krijgt dan zijn eigen ontwerp, en alle bekers zijn overal inwisselbaar. De stad Gent is het idee alvast genegen. “Wij zijn tegen alles wat afval is, en dus is een herbruikbare take-away-beker zeker een stap in de goede richting”, zegt milieuschepen Tine Heyse. “Het is een mooi voorbeeld van circulaire economie die perfect inspeelt op de trend van consumptie buitenshuis. Daarom hebben we de eerste 5.000 bekers voor Gent gesubsidieerd. Ze kregen een opdruk met de Gentse skyline.” En die skyline is meer dan de drie torens. Je ziet onder meer de Krook, het Gravensteen, en zelfs… een fietsers. Een auto daarentegen is nergens te bespeuren. Het is dan ook een groen initiatief.

De Billie Cup is een mooi voorbeeld van circulaire economie dat inspeelt op de trend van toegenomen consumptie buitenshuis. Drank of ijsjes voor onderweg worden meestal meegegeven in plastic of kartonnen wegwerpbekertjes. Maar die wegwerpcultuur weegt op het milieu. De afvalberg blijft groeien, de grondstoffen raken op en energie wordt verspild.

Zo doet een kartonnen beker er minstens een half jaar over om af te breken in de natuur. Maar de meeste bekers hebben ook een plastic coating, en plastic breekt nooit volledig af. Via het water leggen die microplastics vervolgens grote afstanden af en komen ze opnieuw in de voedselketen terecht. Door ons consumptiegedrag aan te passen, kunnen we als consument dus een groot verschil maken.

‘We geloven in dit circulaire verhaal van de Billie Cup en zetten als Stad Gent mee onze schouders onder dit initiatief. Binnen onze eigen stadsorganisatie zijn nergens meer wegwerpbekers te vinden. Het is fantastisch te zien dat er ook voor take away oplossingen in de markt gezet worden en dat de Gentse ondernemers hier met veel enthousiasme op inzetten.’ Tine Heyse, schepen van Milieu en Klimaat.

