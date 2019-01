Duurzaam Geschreven op 18-1-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Ontdek tijdens de eerste Agri Duurzaamheidsdag hoe je geld kunt verdienen met het duurzamer maken van jouw agrarische onderneming.

Minister Carola Schouten zei: ‘Het voor de toekomst veiligstellen van de landbouw in Nederland lukt alleen als iedereen een aandeel neemt in de omslag naar kringlooplandbouw’.

Het is dus cruciaal om als boer/teler de stap naar duurzaamheid te zetten, maar hoe maak je de juiste keuzes?

Kom op donderdag 18 april naar de Agri Duurzaamheidsdag in Veerkracht, Klarenbeek en bekijk de duurzame innovaties voor de agrarische sector. Loop binnen bij workshops over subsidies en wet- & regelgeving. Schuif aan bij praktijkverhalen uit de sector. Kom netwerken, informatie opdoen en advies vragen. Je bent van 9.30 uur tot 17.00 uur van harte welkom op de Agri Duurzaamheidsdag. Naast het Innovatieplein met alle nieuwste innovaties in duurzaamheid voor de agrisector kun je diverse presentaties, workshops en sessies volgen.