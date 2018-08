Duurzaam Geschreven op 23-8-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Op woensdag 10 oktober, de nationale Dag van de Duurzaamheid, wordt de Kinepolis CineMagnus in Schagen omgetoverd tot Duurzaamheidspodium. Deze dag start met een energieontbijt om 07.30 uur en sluit af met een netwerklunch om 13.00 uur.

Tijdens dit Duurzaamheidspodium krijgt iedere ondernemer uit Schagen en in de regio de kans om zich in een ochtendprogramma te (laten) informeren en inspireren over alle ontwikkelingen, innovaties en initiatieven op het gebied van duurzame energie, warmte, klimaatadaptatie, circulaire grondstoffen, MVO, financiën en mobiliteit.

De inspirerende pleitbezorger Ruud Koornstra, komt als gastspreker naar het Duurzaamheidspodium. Ruud is als ondernemende activist overtuigd dat alle sectoren moeten samenwerken om deze noodzakelijke transitie te realiseren. Hij is benoemd als Nationale Energiecommissaris en voorzitter van de ondernemersvereniging van duurzame koplopers. Deze dag sluit het Duurzaamheidspodium af met zijn visie op het paradijs op aarde voor 10 miljard mensen in 2030.

Ondernemers krijgen de gelegenheid om ervaringen en kennis uit te wisselen, inzichten te vernemen en mee te denken over het meer duurzaam maken van Schagen. In de verschillende zalen van de bioscoop worden 10 podiums georganiseerd met ieder een eigen interessant programma. Experts, hoogleraren en ondernemers zullen het laatste nieuws, hun inzichten en rendabele strategieën delen.

Op de duurzaamheidspodiums laten ondernemers elkaar zien hoe zij (financieel verantwoorde) keuzes hebben gemaakt voor hun duurzame bedrijfsvoering. Zo heeft Fit4Lady de eerste paal geslagen voor de nieuwbouw van een energieneutraal en aardgasloos bedrijfspand in Schagen. Deze ondernemers en hun lokale bouwteam (Wever, Avem, Smit) vertellen over de do’s en don’t om te komen tot een optimaal resultaat.

Deze zomer worden de eerste bomen gepland voor de aanleg van het eerste voedselbos in Schagen. Familie Bruin uit Sint Maarten neemt ondernemers mee in de mogelijkheden die een circulaire oogst biedt. Frank Croes en zijn studenten van de HAN, Jos Smit van Smit Groenadvies BV en dakgraaf Cees Anton van den Dool van Polderdak BV nemen ondernemers mee in de mogelijkheden om meer waarde te halen uit hun dak. Studenten van HAN en Clusius College staan klaar voor het maken van businesscase berekeningen zodat ondernemers direct aan de slag kunnen. U kunt zich hier inschrijven tot en met 1 oktober 2018.

Om andere keuzes te maken voor een duurzame wereld van morgen is het belangrijk om de toekomst mee te wegen in de beslissingen van vandaag. Hiervoor wordt op het Duurzaamheidspodium de Toekomststoel aangeschoven.

Zo krijgt de toekomst letterlijk een plek en wordt de stem van de toekomstige generaties gewaarborgd. Hiervoor gingen 4 VWO studenten van het Regius College uit Schagen langs basisscholen met een lesprogramma over duurzaamheid. Tijdens deze les versierden de basisschoolleerlingen de stoel, waarna zij hun boodschap voor de toekomst mochten uitspreken op de Toekomststoel. Hun stem wordt gepresenteerd op het Duurzaamheidspodium.

De toekomststoel is een idee van Jan Terlouw. De toekomststoel is een lege stoel die in iedere vergadering en elk overleg de toekomst vertegenwoordigt en ons eraan helpt herinneren om duurzaamheid mee te wegen in de beslissingen van vandaag.

Ook de leiders van ons land moeten continu herinnerd worden aan het belang van een duurzame wereld van morgen. Daarom pleiten wij voor een toekomststoel in de Tweede Kamer. Een 151ste, lege zetel die ervoor zorgt dat de leden die het volk vertegenwoordigen rechtvaardige keuzes maken voor de toekomstige generaties. Om de stoel deze prominente plek in Den Haag te geven zijn 40.000 handtekeningen nodig.