21-5-2019

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) lanceert met de Community of Sustainable Packaging Innovators hét innovatieplatform op het gebied van verpakkingen en recycling.

Dat is goed nieuws voor startups, scale-ups of nieuwe samenwerkingsverbanden op het gebied van duurzaam verpakken.

Zij kunnen vanaf vandaag profiteren van de voordelen die de Community biedt.

Aanleiding voor het oprichten van de Community is de transitie naar een circulaire economie, gericht op het maximaal inzetten en hergebruiken van grondstoffen in de verschillende schakels van de productieketen. “Wij zien talrijke kansen en mogelijkheden voor nieuwe innovaties in deze transitie,” vertelt projectleider Daphne van den Berg. “Het is echter nog een hele uitdaging om deze kansen optimaal te benutten.”

Het voornaamste doel van de Community is dan ook het verbinden van duurzame verpakkings- of recyclinginnovaties aan relevante marktpartijen om deze uitdaging gezamenlijk aan te gaan. “De startups en scale-ups worden door ons geïntroduceerd in het meest interessante netwerk van brand owners, sorteerders en recyclers en private investeerders,” aldus Van den Berg. “Daarmee bieden we innovatieve ideeën een podium en helpen we elkaar om de verpakkingsketen verder te sluiten.”

Daarnaast helpt het KIDV de innovaties verder met actuele, inhoudelijke support. Van den Berg: “Voor startups en scale-ups is het onmogelijk om alle kennis over de verpakkingsketen en bijbehorende spelers zelf in huis te halen, terwijl hun innovaties juist heel waardevol zijn voor de verpakkingsketen.” Kennisdeling vindt zowel plaats via (exclusieve) bijeenkomsten als via onderlinge vraag-en-antwoord sessies met verpakkingsexperts van het KIDV. Ook worden de leden van de Community uitgenodigd voor reguliere bijeenkomsten van het KIDV, waar relevante marktpartijen aanwezig zijn.

De Community-bijeenkomsten bieden de deelnemers tevens de kans om onderling ervaringen, kansen en knelpunten te delen. Iedere keer staat een ander inhoudelijk onderwerp centraal, bijvoorbeeld recyclebaarheid of business kansen. “Door deze kennisdeling én samenwerking kunnen we de verduurzaming van verpakkingen verder opschalen,” stelt Van den Berg.

Bovendien biedt de Community exposure via een digitaal platform, dat in de zomer 2019 wordt ontwikkeld en opgeleverd. Elke innovatie krijgt persoonlijke aandacht via een eigen pagina op dit platform.

Op 3 juli a.s. wordt de Community officieel gelanceerd tijdens een kick-off meeting, voor startups en scale-ups, in Amsterdam. Werk jij aan duurzame verpakkingsinnovaties? Meer informatie over deelname aan de Community of Sustainable Packaging Innovators!

