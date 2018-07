Geschreven op 15-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Duurzaam

COCRATOS is als stichting Triple I-S (= International Institute for Inclusive Science) opgericht in 2006 met als doelstelling een zelfbewuste samenleving te bevorderen, die gebaseerd is op samenwerking en cocreatie, op duurzaamheid, op diversiteit én gelijkwaardigheid, en op harmonie in mens, werk en milieu, op lokaal en globaal niveau.

Dit wil zij doen door voort te bouwen op lering uit de praktijken van bewustzijnsscholing, alsmede op de beschikbare ervaring met toegepaste (inclusieve) wetenschap, in het bijzonder met de kennis en inzichten van transitiewetenschappen en bewustzijnsonderzoek.

De stichting wil dit doel bereiken door complementaire, vernieuwende en/of transdisciplinaire onderwijs-, onderzoek- en adviespraktijken (verder) te ontwikkelen, vorm te geven en te verzorgen. Deze praktijken beogen bij te dragen aan een samenleving zoals boven omschreven, op een zodanige wijze dat de vernieuwingen endogeen (d.w.z. van binnenuit in de breedste zin) vorm krijgen.

Waar mogelijk werkt de stichting samen met andere organisaties, instituten en individuen die open staan voor deze inclusieve, holistische invalshoek. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het verwerven van fondsen, bijdragen en/of overige middelen. De stichting beoogt niet het maken van winst.

De missie van CCRATOS:

Is er een wereld mogelijk

die gebaseerd is op

samenwerking en cocreatie,

op duurzaamheid en op harmonie

in mens, werk en milieu,

op lokaal en globaal niveau

voor nu en voor in de toekomst?

Hoe kan JIJ. hoe kunnen WIJ

een eigentijdse bijdrage leveren

om zo’n meer zelfbewuste wereld

te versterken?

Met deze missie fungeert COCRATOS al meer dan 15 jaar als broedplaats voor helden, leiders, wetenscheppers, ondernemers die in deze complexe tijd van veranderingen op verschillende niveau’s en in verschillende domeinen ‘het duurzame verschil’ willen maken. Daarbij is er vaak zelfs sprake van een transmutatie: er ontstaat iets wezenlijk anders.