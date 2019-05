Wat vinden andere organisaties van het boek CO2-Neutraal Ondernemen, Zo Doe Je Dat?

Joris Bullens, directeur Snelfunderen:

“CO2-neutraal ondernemen is een belangrijk onderdeel van duurzaam ondernemen. Daarom is dit informatieve boekje met praktische tips over CO2-reductie zeer nuttig voor ons.”

Famke van de Veerdonk, directeur Stouten Tandtechniek:

“Rob van der Rijt verbindt in dit boek het vraagstuk van klimaatverandering aan praktische tips en inspirerende voorbeelden waarmee wij als organisatie meteen aan de slag kunnen.”

Alexander den Otter, bedrijfsleider HifiMotive B.V.:

“Wil duurzaamheid wat worden, dan is het eerst vooral een kwestie van gewoon doen. Dit boek biedt een stapsgewijze aanpak waarmee wij laagdrempelig direct aan de slag zijn gegaan.”

Rob van der Rijt werkte als adviseur coöperatie, communicatie en MVO voor Rabobank en werd daarna duurzaamheidsadviseur bij Climate Neutral Group, waar hij tientallen grote ondernemingen begeleidde bij het streven naar CO2-neutraal ondernemerschap. In 2011 startte hij het inmiddels meer dan een miljoen keer geraadpleegde online CO2-reductieplatform Klimaatplein.