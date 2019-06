Duurzaam Geschreven op 13-6-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Op maandag 17 juni kunt u in de De Keizerskroon in Deventer kennis maken met het project Fennenoord, een ambitieus, duurzaam project binnen de gemeente Deventer.

Na een voorbereiding van enkele jaren en even zo lange periode van zoeken naar een geschikte locatie, laat Bergenvaarder Rob Korten u kennis laten maken met zijn plannen voor een ambitieus, duurzaam project binnen de gemeente Deventer.

Het project Fennenoord zal zich richten op de productie van duurzame energie, groene grondstoffen en research naar nieuwe producten, processen en businessmodellen op dit gebied.

De destillatieprocessen van Fennenoord vragen veel hoogwaardige warmte. De verwachting is dat de hierbij vrijkomende restwarmte (vergelijkbaar met het gasgebruik van ca. 7.000 gemiddelde woningen in Deventer) beschikbaar gesteld kan worden voor de verduurzaming van de stad.

Het bedrijfsproces betreft verder de productie van groene, food grade CO2, methaan (eventueel ook vloeibaar beschikbaar in de vorm van LNG), bluspoeder, grondstoffen voor schoonmaakmiddelen, meststoffen in kristalvorm en korrelvorm, demi- of gedestilleerd water, etc.

Tevens wordt er een kenniscentrum opgericht voor biobased productie, passend tussen andere kennis- en innovatiecentra in Deventer. Er wordt onderzoeksruimte beschikbaar gesteld voor ondernemingen en kenniscentra uit de Cleantech Regio. Onderwerpen zijn o.a. bio-chemie en waterstof.