Geschreven op 10-1-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Duurzaam

Chemiebedrijf Avantium wil in Delfzijl op Chemiepark Delfzijl een fabriek bouwen voor de productie van FDCA (furandicarboxylzuur), een grondstof voor het biobased plastic PEF. Het zou de eerste commerciële fabriek worden van het bedrijf.

In verpakkingsland wordt PEF nog steeds gezien als een soort heilige graal. Het biobased materiaal wordt niet van fossiele grondstoffen gemaakt, zou soortgelijke eigenschappen hebben als PET en makkelijk recyclebaar zijn.

Bij het beursgenoteerde en duurzame chemiebedrijf Avantium worden grondstoffen voor groene plastics gemaakt, met behulp van industriële suikers. Avantium werkt met een zelfontwikkelde techniek, die plantaardige grondstoffen gebruikt bij de productie van de recyclebare plastics.

De nieuwe fabriek moet een productievolume krijgen van 5000 ton. Dat is een stuk minder dan de 25.000 ton die een eerder geplande fabriek in Antwerpen jaarlijks moest gaan produceren. Dat project is geschrapt nadat het Duitse chemiebedrijf BASF zich terugtrok uit de joint venture.

Met de stap van proeffabriek naar commerciële fabriek is een investering van 150 miljoen euro gemoeid. Ook regionale investeerders betalen mee: zo’n 30 miljoen euro. Het regionaal consortium van financiers bestaat uit Groningen Seaports, provincie Groningen, NOM, Fonds Nieuwe Doen, Groeifonds (EBG) en Investeringsfonds Groningen. Volgens de provincie zal de fabriek een aanwinst zijn voor de chemische sector in de regio, en levert het zo’n 60 banen op. In 2023 moet de fabriek operationeel zijn.