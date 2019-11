Geschreven op 27-11-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Duurzaam

Deze week lanceert CNN in samenwerking met Rolex het nieuwe project Call to Earth, een mondiaal initiatief van CNN gericht op het wereldwijd stimuleren van mensen om actie te ondernemen voor de bescherming van onze planeet.

Naast CNN’s bredere verslaggeving over klimaatveranderingen en milieu zal Call to Earth via TV, digitaal en social media platforms zich richten op positieve bijdragen voor een duurzame toekomst.

Via dit project brengt CNN inspirerende verhalen over mensen, projecten en plaatsen die het tij keren als het gaat om cruciale milieuproblemen variërend van klimaatverandering tot ontbossing.

Call to Earth zal op CNN International in de volgende programma’s te zien zijn: Regelmatige Call to Earth reportages in CNN’s nieuwsprogramma’s; over milieu onderwerpen vanuit de gehele wereld, vaak in combinatie met mondiale acties zoals World Oceans Day. Een maandelijks segment in het programma Quest Means Business genaamd Answering the Call, waarin inspirerende individuen geportretteerd worden die een daadwerkelijke bijdrage hebben geleverd aan de bescherming van het milieu. Bijzondere documentaires over een persoon of plaats met een opmerkelijke prestatie.

De eerste documentaire, Ted Turner: Captain Planet, gaat over de gedenkwaardige bijdrage van Ted Turner aan duurzame oplossingen. In de documentaire bijdragen van o.a. Al Gore, Jane Fonda en Bill Gates.