Duurzaam Geschreven op 8-9-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

In het nieuwe BNR programma The Green Quest gaat presentator Harm Edens op zoek naar de duurzame doeners van Nederland.

BNR Nieuwsradio is maandag 3 september gestart met het nieuwe radioprogramma The Green Quest. Harm Edens gaat met het Green Team op zoek naar de duurzame doeners van BV Nederland.

Harm Edens: “Om de klimaatdoelen te halen, moet Nederland keihard aan de bak. Tijdens The Green Quest neem ik daarom de vergroening van BV Nederland onder de loep. Ik krijg daarbij hulp van de échte duurzaamheidsspecialisten van The Green Team, zoals oud-minister van Milieu Jacqueline Cramer en euro-parlementariër Gerben-Jan Gerbrandy. We zoeken bedrijven met een bewezen succesvol duurzaam project. Zij presenteren hun cases live op BNR Nieuwsradio. Daarmee maken ze kans op een plek in The Green Gallery en -uiteindelijk- op de Green Quest Award.”

Het eerste bedrijf dat een groene zetel in The Green Gallery krijgt is EcoChain. EcoChain is een online duurzaamheid platform, dat organisaties wereldwijd met elkaar verbindt. Het geeft bedrijven de mogelijkheid om duurzaamheidsprestaties te meten, te beheren en te delen op alle niveaus binnen het bedrijf en de waardeketen. De doelstelling van EcoChain is om de Google op milieugebied te worden.

?

The Green Quest is gericht op bedrijven die door middel van innovaties bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelen. Bestaande innovaties met bewezen resultaten, voorbij de ‘idee en plan-fase’. Dat mogen producten, technische toepassingen of diensten zijn. Het gaat bijvoorbeeld om het op innovatieve wijze verminderen van je footprint of het maken van een positieve impact op het klimaat. Kortom: projecten die andere ondernemers inspireren om het anders te doen.

Hoofdredacteur van BNR Nieuwsradio Sjors Fröhlich zegt over het ‘waarom’ van The Green Quest: “Bij het overleg aan de klimaattafels zetten bedrijven en overheid sterk in op innovaties. Inspirerende voorbeelden zijn hard nodig om ook andere bedrijven aan te zetten om de nodige stappen te maken. BNR wil de geslaagde innovaties uitlichten om te laten zien dat het niet zo moeilijk hoeft te zijn: hoe word je van een groene denker een groene doener? Dat past bij het ondernemende en optimistische karakter van onze zender.”

The Green Team bestaat uit vijf deskundigen: Chantal Vergouw (Interpolis), Talitha Muusse (Commissaris MVO Nederland), Marleen Prins (ENGIE), Gerben-Jan Gerbrandy (europarlementariër D66) en Jacqueline Cramer (oud milieuminister en hoogleraar duurzaam innoveren). Aan de hand van de beschreven criteria beoordeelt de jury de innovaties uit The Green Gallery. Op basis van een puntensysteem wordt een top vijf samengesteld. Daarna gaat de jury in beraad en aan het einde van het seizoen, in juni 2019, wordt de winnaar bekend gemaakt.

ENGIE is kennispartner van The Green Quest. CEO Han Blokland: “We hopen bedrijven te enthousiasmeren die een extra stap willen zetten. Mijn gouden tip: blijf geloven in je duurzame missie, haak niet af bij een tegenslag. En zet vooral de stap van duurzaam denken naar duurzaam doen.”

BNR The Green Quest is vanaf nu elke maandag om 15.00 uur te beluisteren op BNR Nieuwsradio. Bedrijven kunnen zich hier aanmelden.