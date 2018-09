Geschreven op 31-8-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Duurzaam

In Friesland wordt een innovatieve biobased fietsbrug gerealiseerd, die gemaakt wordt van vezelversterkt kunststof. De provincie Friesland, composietproducent Infra Composites en technisch dienstverlener SPIE gaan deze samen realiseren.

De nieuwe fietsbrug vervangt de huidige brug over het Van Harinxmakanaal en faciliteert het veilig en comfortabel passeren van grotere schepen door het realiseren van een doorvaartbreedte van 17 meter.

De huidige brug is al een keer opgeknapt en aan vervanging toe vanwege het einde van de technische levensduur. Naast het voordeel dat biobased duurzamer is, wordt de brug lichter en heeft het minder onderhoud nodig.

Jos Schoorlemmer, accountmanager bij SPIE, is samen met zijn collega’s Johan Fleer (projectleider) en Wiebe van der Meulen (lead engineer) betrokken bij het duurzame project : “Voor de constructie van een biobased object wordt vlas en hars gebruikt; dat zijn natuurlijke producten. Iets heel anders dan de stalen constructies die we gewend zijn. Dat geeft spannende uitdagingen omdat de techniek die we bij deze brug toepassen nooit eerder is toegepast. Opdrachtgevers vragen steeds vaker om hybride constructies, wij moeten daar mee omgaan en op inspelen.”

SPIE maakt deel uit van een bouwteam dat een beweegbare biocomposiet fietsbrug gaat realiseren bij Ritsumasyl (een buurtschap bij Leeuwarden). Het team is tot een definitief ontwerp gekomen en de voorbereidingen voor de uitvoering zijn gestart. SPIE vormt dit bouwteam samen met de de provincie Friesland, composietproducent Infra Composites en een aantal andere partijen.

De fietsbrug, gemaakt van 100% natuurlijke vezels (vlas) en 80% biobased hars, wordt innovatief, vernieuwend en voldoet aan de normen die gelden voor reguliere fietsbruggen. De biobased fietsbrug wordt begin 2019 in gebruik genomen.

