Geschreven op 25-8-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Duurzaam

Je merkt het waarschijnlijk niet aan je energiefactuur maar internetgebruik kost ontzettend veel energie.

Amusementswebsites zoals online casino’s en andere spelletjessites verbruiken enorm veel energie om hun spelers hoogtechnologische games te kunnen aanbieden.

Grote techreuzen zoals Apple en Facebook zijn zich daarvan bewust en draaien zoveel mogelijk op groene stroom. Ook jijzelf kan zonder in te boeten aan comfort, je ecologische voetafdruk online verkleinen.

Mocht het internet een land zijn, zou het op de zesde plaats staan wereldwijd als grootste uitstoter van CO2. Het energieverbruik is gigantisch maar ook onzichtbaar. Als individu zie je geen plotse stijging van je energiefactuur als je iets hebt opgezocht op het internet of een spelletje roulette speelt in een online casino. Volgens een studie van Harvard fysicus Alex Wissner-Gross verbruikt het ingeven van twee zoekopdrachten op Google evenveel energie als het koken van een pot water.

Ook spelletjessites zijn energieverslinders. Grafisch ogen ze steeds mooier en realistischer wat het spelplezier bevordert maar om deze spelen optimaal te doen draaien, is veel energie nodig. Een website zoals Casinoraadgever, dat een overzicht biedt van betrouwbare online casino’s, verbruikt veel energie. Vooral de foto’s en video’s op een website hebben veel data en dus energie nodig. Wie naar een fysiek casino trekt, stoot natuurlijk ook CO2 uit aan transport naar het casino en het energieverbruik daar.

Google en Facebook gebruiken samen 2 procent van het wereldwijde energiegebruik. Dat is gigantisch maar deze bedrijven doen wel zware inspanningen om zoveel mogelijk groene energie te gebruiken. Een datacentrum van Facebook in Texas draait op windenergie en ook Google investeert in zonnecentra. Hoe deze bedrijven omgaan met energie is heel belangrijk.

Ecosia en EcoSearch zijn zoekmachines die een deel van hun inkomsten schenken aan milieuorganisaties die bomen planten. Door deze zoekmachines te gebruiken, bekom je dezelfde resultaten als bij Google of Bing maar compenseer je je CO2-uitstoot. Posteo.de is een milieuvriendelijk mailbox die 100 procent draait op energie van Greenpeace. Je mailbox is immers een grote vervuiler. Door een jaar lang dagelijks twintig mails te lezen stoot je evenveel CO2 uit als een auto die duizend kilometer rijdt. Iedere CC en bijlage in je mail kost energie. Denk even na of alle collega’s die mail wel hoeven te ontvangen en verstuur indien mogelijk een link in plaats van een bijlage.

Het is de consument en niet de grote bedrijven die het meest vervuild. De grootste brok gaat naar downloaden en streamen, zo’n 80 procent van het energiegebruik. Vooral videostreaming (filmpjes kijken op YouTube en Netflix) kost veel energie. Een volledige serie downloaden die je niet gaat uitzien, is dus verspilling en doe je beter niet.

Je mailbox opkuisen of eens sorteren in de bestanden in de cloud is niet alleen goed voor de geest maar ook voor het milieu. Die honderden foto’s blijven immers ergens op servers staan die energie nodig hebben om ze voor jou te bewaren. Een groene websurfer is zich in de eerste plaats bewust van de vervuiling die hij veroorzaakt door gebruik te maken van het internet. Zoeken en mailen via ecologische software is een volgende stap naar een groener internetgebruik.